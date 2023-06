„Schatz, der vielen Tieren einen Rückzugsort bietet“ ‒ Schneidergrube könnte Vorbild werden

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Durch langjährige Pflege wurde die Schneidergrube in Gräfelfing zum Biotop. Jetzt könnte sie zum Vorbild für den Landkreis werden.

Gräfelfing ‒ Normalerweise versperrt ein Tor den Zugang zur Schneidergrube. Für einige Mitarbeiter des Landratsamts und die Gräfelfinger Gemeinderäte hat der Bauhof die Pforten jüngst ausnahmsweise geöffnet. Denn die etwa zwei Hektar große Fläche zwischen Neurieder Weg und Großhaderner Straße könnte in Zukunft zum Vorbild werden.

Im Rahmen des landkreisweiten Projekts „NaturVielfalt – Leben“ (siehe Kasten) sollen Samen aus wertvollen Biotopen gesammelt und auf geeigneten, bisher weniger artenreichen Flächen ausgetragen werden. „Die Schneidergrube könnte hier eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt Susanne May vom Landratsamt.



Von einem „Schatz, der vielen Tieren einen Rückzugsort bietet“, spricht Katharina Spannraft vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Seit 2009 ist die Organisation an der Pflege von Flora und Fauna in der ehemaligen, wiederverfüllten Kiesgrube beteiligt.

Angelegt haben das Biotop mit Wiesen, Gebüschen und Laichgewässern in den 90er-Jahren engagierte Gräfelfinger Naturschützer wie Joachim Schmidt-Sibeth. Bis zu 7000 Euro kostet die Pflege des Biotops jährlich, 2500 davon übernimmt die Gemeinde.

„Im Jahr werden hier 160 Stunden ehrenamtlicher Arbeit abgeleistet“, berichtet Spannraft. Viel Zeit, die sich aber lohnt: „Jedes Jahr werden die Flächen etwas blütenreicher und invasive Arten wie die Goldrute kommen nur noch einzeln vor“, sagt die LBV-Expertin. Durch eine regelmäßige, gezielte Mahd wird stattdessen ein nährstoffarmer Halbtrockenrasen mit Arten wie Mauerpfeffer, Kleiner Klappertopf oder Hornklee etabliert.



„Wir haben hier heuer drei Tagfalterarten kartiert, die als durchaus gefährdet gelten“, erklärt Spannraft. Neben Insekten und Vögeln kommen inzwischen aber auch größere Tiere wie Füchse und Rehe regelmäßig ins Biotop. Und auch bei den Amphibien kann der LBV einen Erfolg vermelden. „Am 28. April diesen Jahres wurde hier durch seinen Ruf ein Laubfrosch nachgewiesen. Das bedeutet aber noch nicht, dass er hier dauerhaft lebt.“



Zu schaffen macht den Tieren das trockene Wetter. „Wenn es diese Woche nicht regnet, müssen wir die Laichgewässer künstlich auffüllen“, betont Spannraft.Auch viele Pflanzen sind wegen der aktuellen Hitze bereits verblüht. Mit Folgen für die Arbeit des LBV: „Ich wollte eigentlich heuer eine öffentliche Biotop-Führung anbieten, aber das klappt jetzt erst im nächsten Jahr.“

Förderprojekt

„NaturVielfalt – Leben“ soll die Biodiversität im Landkreis München voranbringen. Dafür stehen aus Bundesmitteln bis 2029 drei Millionen Euro zur Verfügung. „Davon soll viel in die Umweltbildung fließen, wir wollen etwa in die Schulen gehen“, erklärt Susanne May vom Landratsamt. Gleichzeitig kartieren sie und ihr Team etwa 80 Biotope im Landkreis.