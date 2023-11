Neues Mietshaus mit 18 barrierefreien Wohnungen eingeweiht

Sebastian Stüwe (von links), Selin Dokuyucu, Verteterin der AMY Architekten, Bürgermeister Klaus Korneder, Josef Schreiner, Bauleiter, und Norbert Lommatzsch, Geschäftsführer SL Ingenieure, bei der Einweihung des Gebäudes, das nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit nun fertig ist. © Gemeinde Grasbrunn

Im Gemeindeteil Harthausen hat Grasbrunn alle beteiligten Firmen, die Gemeinderäte und Nachbarn zur Einweihungsfeier eingeladen.

Grasbrunn – Das Mietshaus mit 18 Wohnungen an der Hauptstraße 1 im Gemeindeteil Harthausen ist nach 22 Monaten Bauzeit fertig. Jetzt lud die Gemeinde alle am Bau beteiligten Firmen, die Gemeinderäte und die umliegenden Nachbarn zur Einweihungsfeier ein. Bauherr ist das wirtschaftliche Tochterunternehmen der Gemeinde, die Grasbrunner Projektentwicklungs-GmbH & Co. KG. Die letzten Gewerke arbeiten nun mit Hochdruck daran, dass die ersten Mieter in Kürze einziehen können.

Bereits im Januar 2017 beschloss der Beirat der Grasbrunner Projektentwicklungsfirma den Abriss des alten Bestandsgebäudes aufgrund dessen wirtschaftlichen Verfalls. Anschließend wurde in vielen Sitzungen getagt und sowohl mit dem Beirat als auch mit der Fördermittelstelle der Regierung von Oberbayern intensiv über einen Neubau diskutiert. Letztlich wutrde beschlossen, das Projekt mit Unterstützung der kommunalen Wohnraumförderung des Freistaates Bayern umzusetzen – mit dem Ziel, sozialverträgliche Mietwohnungen anbieten zu können. Mitte 2021 wurde der Bau genehmigt, der symbolische Spatenstich erfolgte im März vergangenen Jahres.

Baukosten auf 7,5 Millionen Euro geschätzt

Im Ergebnis entstand ein Wohnhaus mit 18 barrierefreien Mietwohnungen mit eineinhalb bis vier Zimmern, 24 Tiefgaragenstellplätzen und Fahrradstellplätzen mit einer Grundwasserwärmepumpe sowie Photovoltaik. Die Wohnfläche beträgt insgesamt 1181 Quadratmeter. Auf dem Außengelände entsteht im Frühjahr ein Spielplatz für Kinder.

Im Förderantrag rechnete die Gemeinde mit Baukosten von 7,5 Millionen Euro. Aufgrund dieser Summe erwartete sie Fördermittel in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Die Fördermittel reduzieren sich nun auf 2,6 Millionen Euro, da die voraussichtlichen Baukosten nur 5,9 Millionen Euro betragen. Zusätzlich hat die Grasbrunner Projektentwicklungsfirma ein KfW-Darlehen über 2,7 Millionen Euro aufgenommen, das aufgrund der energetischen Bauweise mit einem Tilgungszuschuss in Höhe von knapp einer halben Million Euro belohnt wird. Die anfängliche Kaltmiete für die Wohnungen beträgt zehn Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 13 Wohnungen wurden aktuell bereits vergeben. Die übrigen Wohnungen dann Anfang 2024.

Wohnungen werden nach Dringlichkeit vergeben

Das Grundstück gehört der Gemeinde Grasbrunn, die als Eigentümer auch für die Vergabe und Vermietung der Wohnungen verantwortlich ist. „Die Wohnungen werden nach Vergaberichtlinien und ‚besonderer Dringlichkeit’ vergeben. Gemeindebedienstete (insbesondere im Kita-Bereich) und aktive Feuerwehrangehörige sowie einkommensschwächere Gemeindebürger, die seit mindestens 24 Monaten in Grasbrunn wohnen, werden priorisiert“, so Bürgermeister Klaus Korneder. Und weiter: „Erst wenn dann immer noch Wohnungen leer stehen, erfolgt die freie Vermietung.“ Hier bestehen jedoch feste Kriterien hinsichtlich Einkommensgrenzen und zur Angemessenheit der Wohnungsgrößen. Aktuell gibt es zwar schon eine Interessentenliste mit vielen Anfragen, aber es ist noch möglich, sich über wohnung@grasbrunn.de unter Angabe von Kontaktdaten, gewünschter Größe oder Anzahl von Zimmern, zu bewerben.

Langzeitprojekt vorerst abgeschlossen

„Damit hat die Gemeinde eines ihrer großen Langzeitprojekte erfolgreich abgeschlossen. Es ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Wohnraumsituation in unserer Gemeinde und es sollen mehr dieser Art werden“, versicherte Bürgermeister Klaus Korneder.

Im Anschluss dankte er gemeinsam mit Sebastian Stüwe, Geschäftsführer der Grasbrunner Projektentwicklungsfirma, allen, die bei dem Bau mitgewirkt haben.