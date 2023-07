Neuer Standort für den Hausnotruf der Johanniter in Grasbrunn

Johanniter-Pfarrer Joachim Bernhardt weiht den Hausnotruf-Standort in Grasbrunn ein. © Gerhard Bieber

Nachdem die Johanniter vom neuen Hausnotruf-Standort in Grasbrunn bereits über 700 Mal ausgerückt waren, endete nun die Aufbauphase und der Standort wurde eingeweiht.

Grasbrunn – Gut ein halbes Jahr, nachdem das erste Mal von Grasbrunn aus ein Mitarbeiter der Johanniter ausrückte, endete am 17. Juli der schrittweise Aufbau des neuen Hausnotruf-Standorts mit der Einweihung. Über 2000 der knapp 9000 an den Johanniter-Hausnotruf angeschlossenen Haushalte in München und dem südöstlichen Oberbayern werden jetzt vom Einsatzdienst aus Grasbrunn bedient.

Durch den neuen Hausnotruf-Standort, der künftig einer von dreien in der Stadt und im Landkreis München sein wird, ist Hilfe schneller bei den angeschlossenen Haushalten. Ein beruhigendes Gefühl für viele Senioren, aber auch für deren Familien, die wissen, dass immer jemand zur Stelle ist, wenn sie es mal nicht sein können.

Umzug von über 1700 Schlüsseln

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind die Johanniter vom neuen Standort aus bereits zu 707 Einsätzen ausgerückt, das sind durchschnittlich rund vier am Tag. Zwei Fahrzeuge und fünf Mitarbeitende des aktuell 17-köpfigen Teams sind fest dem Standort Grasbrunn zugeordnet.



„Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, um alle Abläufe zu prüfen und anzupassen wo es nötig war“, beschreibt Regina Bamgratz, die Leiterin der Notrufdienste in der Region, den schrittweisen Start. „Und schließlich mussten auch über 1700 Schlüssel sicher in die neuen Tresore umziehen.“ Denn viele der angeschlossenen Haushalte haben für den Notfall einen Schlüssel bei den Johannitern hinterlegt. Eine neutrale Kennzeichnung lässt dabei keinen Rückschluss auf die Adresse des Haushalts zu.



Bibel erzählt schon von Notrufen

„Durch die verkehrsgünstige Lage an der B304 und der unmittelbaren Nähe der Autobahn profitieren nicht nur die Menschen in Grasbrunn und im westlichen Landkreis Ebersberg, sondern auch viele Haushalte aus dem Landkreis München und den östlichen Münchner Stadtteilen vom neuen Standort,“ sagt Susanne Lickert-Heinrich, Regionalvorstandsmitglied der Johanniter.



Johanniter-Pfarrer Joachim Bernhardt verwies in seiner Andacht mit einem Augenzwinkern auf eine Bibelstelle, in der der Hausnotruf wohl schon Erwähnung fand, denn in Psalm 50 heißt es „und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten...“



Jetzt neu: Die Tagestaste

Ein Hausnotruf unterstützt dabei, bis ins hohe Alter ein aktives und selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung zu führen. Er stellt auf Knopfdruck eine Sprechverbindung zur Hausnotrufzentrale her, die bei Bedarf Hilfe koordiniert.



Mit einer Schlüsselhinterlegung bei den Johannitern kann der Hausnotruf um eine besondere Funktion erweitert werden: Die Tagestaste. Zweimal am Tag bestätigt man damit über einen Knopfdruck, dass es einem gut gehe. Bleibt der Knopfdruck aus, rufen die Johanniter an und erkundigen sich nach dem Befinden. „Wenn die Taste nicht gedrückt wird und niemand ans Telefon geht, schicken wir medizinisch ausgebildetes Personal vorbei, um nach dem Rechten zu sehen“, erklärt Regina Bamgratz.



Das sind die Voraussetzungen für einen Hausnotruf

Für eine bessere Selbsteinschätzung, wann ein Hausnotruf sinnvoll sein kann, rät Regina Bamgratz zur Beantwortung folgender Fragen: Lebe ich allein in meiner Wohnung und fühle mich unsicher? Habe ich Schwierigkeiten beim Gehen, zum Beispiel durch eine körperliche Einschränkung, durch Schwindel, Schwäche oder durch Gleichgewichtsstörungen? Leide ich an einer chronischen Krankheit, die mich im Alltag einschränkt oder unsicher werden lässt, zum Beispiel Epilepsie, Asthma, Diabetes mellitus oder Multiple Sklerose? Hatte ich bereits einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt? Bin ich in meiner Wohnung schon einmal gestürzt?



Werden einige der aufgeführten Fragen mit „Ja“ beantwortet, macht es Sinn, über einen Hausnotruf nachzudenken. Der Johanniter-Hausnotruf kostet monatlich als Basis­anschluss 31 Euro und als Komfortpaket inklusive sicherer Schlüsselhinterlegung, dem Einsatzdienst vor Ort, der optionalen Tagestaste und einer Notfalldose für wichtige medizinische Hinweise, zum Beispiel für den Rettungsdienst, 53 Euro. Beim Premiumpaket, bei dem auch ein Zubehör wie etwa ein Rauchmelder, der im Brandfall die Hausnotrufzentrale informiert und ein wöchentlicher persönlicher Anruf inklusive sind, liegen die Kosten bei 83 Euro.



Hausnotruf als anerkanntes Pflegehilfsmittel

Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme für die Basisleistung möglich. Der Hausnotruf ist auch als Pflegehilfsmittel anerkannt und stellt eine haushaltsnahe Dienstleistung dar. So können die Kosten teilweise von der Steuer abgesetzt werden.



Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0800 019 14 14 oder unter www.johanniter.de/hausnotruf.