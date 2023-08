Tonschicht entdeckt: Bohrungen an neuer Turnhalle eingestellt

Ab einer Tiefe von knapp 23 Metern stieß das Bohrgerät auf eine Tonschicht, welche die Arbeiten letztlich stoppte. © Gemeinde Grasbrunn

Die Bohrungen an der neuen Turnhalle in Neukeferloh sind gestoppt, da die benötigten Wassermengen so nicht gefördert werden können.

Grasbrunn – Mit Beginn der Sommerferien Ende Juli starteten die Bohrarbeiten für die geplante Grundwasserwärmepumpe der neuen Turnhalle an der Leonhard-Stadler-Straße. Dabei wurde am 8. August bei 20,50 Meter unter Geländeoberkante zunächst wie erwartet Grundwasser angetroffen, das entspricht der im Vorfeld durchgeführten geologischen Untersuchung.



Ab einer Tiefe von 22,9 Meter wurde allerdings unerwartet eine stark bindige, tonige und trockene Schicht angetroffen. Die Bohrung wurde zunächst dennoch bis 27,20 Meter fortgesetzt, um die Mächtigkeit der Tonschicht zu ermitteln. Leider konnte keine Veränderung des Untergrunds festgestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die für den Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe benötigte Menge von 19,6 m³ Wasser pro Stunde unter diesen geologischen Umständen dauerhaft gefördert werden kann, wurde vom Bauleiter der durchführenden Firma als sehr gering eingeschätzt.



Alternativen bereits im Gespräch

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wurde daher informiert, dass eine Weiterführung der Bohrungen bis zur genehmigten maximalen Bohrtiefe von 32 Meter aufgrund der sehr geringen Aussichten, auf genügend Trinkwasser zu treffen, nicht sinnvoll ist und die Bohrungen eingestellt werden.



Nun muss eine Alternative für die Grundwasserwärmepumpe gefunden werden. Die möglichen Optionen werden voraussichtlich in der nächsten anstehenden Gemeinderatssitzung am 26. September vorgestellt. Denkbar wäre beispielsweise eine Luftwärmepumpe, alternative innovative Heizmöglichkeiten oder die Einbindung in das geplante Geothermie-Wärmenetz. Momentan versorgt die Gasheizung der Grundschule die neue Turnhalle.