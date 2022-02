Auf dem Weg zum Raumfahrtzentrum

Von: Iris Janda

Neben dem Technik- und Innovationspark werden auch die Gebiete westlich und östlich davon untersucht. © Bayern Atlas

Freiheiten lassen oder das Handlungsfeld einschränken? Um diese Frage drehte sich im Taufkirchner Gemeinderat jüngst die Diskussion rund um eine geplante Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des TU München Standorts am Technik- und Innovationspark (TIP) in Taufkirchen und Ottobrunn.

Im Grunde gehe es bei dem Tagesordnungspunkt lediglich um ein grundsätzliches „Ja“ zur Ansiedlung der TU auf dem Gemeindegebiet, betonte Zweiter Bürgermeister Michael Lilienthal, der die Januar-Sitzung leitete. Zuvor berichtete Bauamtsleiter Stefan Beer von der gemeinsamen „Taskforce“-Sitzung, an der Lilienthal und er Mitte Januar mit Vertretern mehrerer Staatsministerien sowie Verantwortlichen der TU und Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer teilgenommen haben.



Seit der Verkündung von Ministerpräsident Markus Söder im Jahr 2018, an diesem Standort das Bayerischen Luft- und Raumfahrtzentrum „Bavaria One“ entstehen zu lassen, sei noch nicht viel passiert. Mit dem nun vorgelegten Lastenheft für die Machbarkeitsstudie konkretisieren sich die Pläne. Darin sind Aufgaben und Ziele der Studie festgelegt. Bis 2029 soll die Fakultät stufenweise ausgebaut werden. Von derzeit 22 Professuren mit 850 Studenten soll sich die Zahl bis 2024 auf 33 Lehrstühle und zirka 1300 Studierende steigern. Bis 2029 sollen nach den Plänen mindestens 50 Lehrstühle und zwischen 3000 und 4000 Studienplätze an der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie bestehen. Zusätzlich sollen sich in dem Areal Startups, weitere Forschungseinrichtungen und Gründerzentren ansiedeln.

Und 83 Prozent der zu untersuchenden Fläche ist auf Taufkirchner Gemeindegebiet, wie Stefan Beer betonte. Die Nachbargemeinde Ottobrunn habe lediglich auf 17 Prozent der Fläche Planungshoheit – diese ist aber weitestgehend bebaut. Wenn es um die noch unbebaute Fläche geht, würden sogar 95 Prozent auf Taufkirchen entfallen. Bisher hat die Fakultät ihren Sitz an der Lise-Meitner-Straße im Ottobrunner TIP-Areal. Neben einem Planbereich rund um den derzeitigen Hauptsitz und einen Bereich im TIP weiter südlich werden auch zwei unbebaute Gebiete untersucht: die landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen Ludwig-Bölkow-Allee und A8 sowie das sogenannte Parallelogram zwischen Einsteinstraße und Willy-Messerschmitt-Straße.



Wegen des ungleichen Flächenverhältnisses wolle die Gemeinde darauf bestehen, auch in überdurchschnittlichen Maße in die Planungen mit einbezogen zu werden. Für sinnvoll erachteten Lilienthal und Beer außerdem, dass die Gemeinde im Gegenzug Kompensationsflächen beantragt, auf denen sich Gewerbe ansiedeln kann. Beispielsweise der Bereich zwischen Ludwig-Bölkow-Allee und A8 sei durch den Regionalplan als Teil des regionalen Grünzugs „Gleißental/Hachinger Tal“ ausgewiesen ist. Dort könnte die Gemeinde ein Entgegenkommen als Kompensation erwirken. „Die TU ist ein Leuchtturmprojekt, keine Frage. Aber sie zahlt keinen Cent Gewerbesteuer“, verdeutlichte Lilienthal. „Ich hab arge Bauchschmerzen bei den Kompensationsflächen“, erklärte Beatrice Brückmann (ILT). „Es ist toll, wenn die TU kommt, aber es ist nicht in Ordnung, wenn dafür der ganze Wald abgepflanzt und zugepflastert wird!“ Über die Größe und die Lage möglicher Kompensationsflächen sei im Beschluss noch nichts festgeschrieben, versucht Bauamtsleiter Beer zu beruhigen.



Auch Jutta Henkel (Grüne) plädierte dafür, sich frühzeitig über die Kompensationsflächen Gedanken zu machen. Sie schlug vor, sie Flächen im bereits bebauten Gebiet zu sichern. „Mit der Machbarkeitsstudie wird geprüft, was könnte denn sein. Was dann tatsächlich kommen kann und wird auf Taufkirchner Gebiet, das entscheiden doch dann sie“, betonte Beer. Das sah auch die Dritte Bürgermeisterin Christiane Lehners (CSU) so: „Es geht darum, sich Möglichkeiten offen zu halten. Wir haben hier schon mal falsche Entscheidungen getroffen, um Bäume zu retten und dann hat uns Unterhaching ein Gewerbegebiet vor die Nase gebaut.“



David Grothe (Grüne) warb dafür, bereits vorab bestimmte Vorgaben zu machen, damit die Planer nicht umsonst planen.



„Wir wären der einzige Orte seit 500 Jahren, der so ein Projekt nicht möchte“, setzte Paul Haberl (CSU) entgegen. Es wäre ein „katastrophales Zeichen“, wenn das Projekt bereits an extremen Einschränkungen einer Machbarkeitsstudie scheitern würde. FDP-Rätin Maike Vatheuer-Seele erinnerte daran, worum bei dem Vorhaben gehe. „Bildung und Forschung ist das nachhaltigste, was man sich vorstellen kann. Alle sollen sich ganz stark Gedanken machen, wofür dann Erde verdichtet und Bäume abgeholzt werden.“



Alfred Widmann (SPD) hielt den Beschluss angesichts der im Lastenheft dargelegten Zahlen für unproblematisch. So strebt die TU an dem Standort 66.000 Quadratmeter Baugeschossfläche für den Endausbau der Fakultät an, zusätzliche 55.000 Quadratmeter würden für Wohnflächen und Erholung beziehungsweise Veranstaltungen benötigt. Demgegenüber umfasst allein das TIP-Gelände 809.000 Quadratmeter.



Grünen-Rätin Henkel und ihre Fraktion bestanden dennoch darauf, die Vorstellungen der Gemeinde zu Natur- und Flächenschutz im Lastenheft zu präzisieren. Eine Mehrheit lehnte allerdings diesen Vorstoß ab. Auch David Grothes Vorschlag, den Bereichs des Parallelogramms als Waldfläche zu erhalten, wurde abgelehnt. Lediglich Grothes Ergänzung, dass nicht etablierte, emissionsfreie Verkehrsmittel im Sinne einer verkehrstechnischen Lösung beachtet werden sollen, wurde einstimmig angenommen.



Bis über die Ergebnisse der Studie diskutiert werden kann, wird es noch eine Weile dauern: Die Ausarbeitung soll innerhalb von 18 Monaten erfolgen.