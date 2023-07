Großes Jubiläumsfest: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Arget

Helmut Berthold (unten, 2.v.r.) gründete 1997 die „Historische Feuerwehr Gruppe“, um die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Arget für spätere Generationen zu bewahren. Zu Festtagen kleiden sich die Mitglieder in historische Uniformen und tragen glänzende Messinghelme. © Roberto Sottanelli/ FF Arget

Freiwillige Feuerwehr Arget feiert als ältester Verein der Kommune sein Jubiläumsfest vom 7. bis 9. Juli.

Am 25. März 1873 wurde die Freiwillige Feuerwehr Arget gegründet. Ortsgeschichtlich gesehen war dies ein bedeutendes Datum, denn 150 Jahre später ist diese Gemeinschaft immer noch existent und somit der älteste Dorfverein.



Arget – Treibende Kraft zur Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr war der damalige Volksschullehrer Georg Winsauer, welcher zur Gründungsversammlung und auch in den Folgejahren ausführliche Niederschriften über die Geschehnisse bei der Argeter Feuerwehr in der ersten Chronik angefertigt hat.



Innere Bereitschaft ist das Wichtigste

Dieses Dokument befindet sich normalerweise im Gemeindearchiv. Zur Erstellung der Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum hat Helmut Berthold, Ortschronist und Ehrenmitglied im Verein der Feuerwehr Arget, das wertvolle Schriftstück hervorgeholt. Helmut Berthold ist es eine Herzensangelegenheit, die Geschichte für nachfolgende Generationen lebendig zu halten und hat in diesem Sinne im Jahre 1997 eine „Historische Gruppe“ aus passiven Mitgliedern des Feuerwehrvereins zusammengestellt und leitet diese seither als deren „Hauptmann“. Im Heimatmuseum lagern außerdem viele historische Feuerwehrutensilien, die er über die Jahre zusammengetragen hat.



Im Gespräch mit ihm und seinem Sohn Willi Berthold, der Vorstand des Feuerwehrvereins ist, wird deutlich, was die Argeter Feuerwehr ausmacht. „Meines Erachtens ist das Wichtigste die innere Bereitschaft, jemandem zu helfen, dem es schlecht geht, der es braucht“, fasst der Senior zusammen. „Ich denke, was auch heute noch junge Menschen zur Feuerwehr bringt, ist der Gemeinschaftssinn“, fügt der Junior hinzu. Nachwuchssorgen plagten die Argeter Feuerwehr aktuell nicht.



Vorgängerbau stand genau 100 Jahre

Ein großes Glück sei zudem, dass das Argeter Spritzenhaus nach wie vor mitten im Ort steht. „Wir sind nie an den Ortsrand in ein Gewerbegebiet gedrängt worden. Dadurch ist unser Feuerwehrhaus eine gesellschaftliche Drehscheibe. Da spielt sich sehr viel ab. Mitten im Ort werde die Feuerwehr gesehen und gelebt, ist Berthold überzeugt. Apropos gesehen werden: Das Feuerwehrhaus, in dem drei Feuerwehrfahrzeuge stehen, kann sich sehen lassen.

Der Vorgängerbau stand genau 100 Jahre an derselben Stelle. „Und dann haben wir dieses hier gebaut“, führt Helmut Berthold aus. Sein Sohn betont: „Wir haben eigentlich immer alles selber gebaut, jedes Gebäude, das erste Fahrzeug, alles ist in Eigenleistung entstanden Damit haben wir immer kostenbewusst gegenüber der Gemeinde gehandelt.“ 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden der Argeter Feuerwehrleute stecken im heutigen Feuerwehrhaus. Feierlich eingeweiht wurde es schließlich am 23. Oktober 1977.



Harte Corona-Zeiten

Die ganze Feuerwehr hängt nun mittendrin in der „heißen“ Phase der Festvorbereitung. Der Festausschuss trifft sich seit Januar regelmäßig, um einzuteilen und zu organisieren. Eigentlich haben die Planungen 2020 begonnen. „Durch Corona wurde der gesamte Zeitraum natürlich komprimiert. Wir hatten Versammlungsverbot und durften uns nicht einmal treffen. Außerdem mussten wir ja in der Corona-Zeit vor allem den Einsatz- und Rettungsbetrieb lückenlos aufrecht zu erhalte. Es war eine sehr schwierige Zeit. Wir mussteten immer mit Maske ausrücken und Hygiene- und Distanzvorschriften während eines Einsatzes einhalten.“ Diese Zeit sei jetzt Gottseidank vorbei, sagt Berthold.



Viel Freude verspricht nun das Großereignis, auf das sich das ganze Dorf vorbereitet. Los geht’s mit dem Festauftakt am Freitag, 7. Juli, ab 19 Uhr. Nach dem traditionellen Bieranstich können die Gäste bei Musik von der „Stoabuckl Musi“ und der „Schonseitn Musi“ das Tanzbein schwingen und ein paar schöne Stunden erleben. Am Samstag, 8. Juli veranstalten die Burschen Arget die „Löschmeister Party“ mit DJ Fandic und Barbetrieb.

Kaffee, Kuchen und Hüpfburg

Der große Höhepunkt des Gründungsfestes ist dann der Sonntag, 9. Juli. Nach dem Weckruf ganz in der Früh werden ab 8.30 Uhr 20 Feuerwehren und die Ortsvereine zum Festsonntag auf dem Gelände des Garnerhofes bei St, Michael erwartet, danach finden ein Gottesdienst im Freien und ein großer Festzug durchs Dorf statt. Für Groß und Klein ist danach auch jede Menge geboten. So gibt es beispielsweise für die jüngeren Festbesucher eine Hüpfburg und Interessierte können die Feuerwehrfahrzeuge besichtigen.



Für das leibliche Wohl sorgt das ganze Wochenende der Festwirt Josef Böckl-Bichler, besser bekannt als der „Wirt vo Stoaga“. Außerdem versorgen die Feuerwehr und die Burschen Arget die Gäste mit Kaffee, Kuchen und Bargetränken. Süße Naschereien bietet am Sonntag der „Mandelhans“ an. Ein ziemlich großes Programm für einen Ort in der Größenordnung wie Arget: „Wir brauchen den Rückhalt des ganzen Dorfes“, darum bittet Willi Berthold im Namen seiner Kameraden. Und dann wird gemeinsam gefeiert. Das sollte kein Problem sein, denn ganz Arget feiert mit, von Freitag bis Sonntag.