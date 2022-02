Jetzt wird aufgräumt!

Im April wird in der Gemeinde Haar groß aufgeräumt. © Charly D./HLV

Ob jung oder alt, ob alleine, mit der Familie, der Klasse, dem Verein oder der Firma: Alle Haarer sind aufgerufen, bei der Aktion „Aufgräumt wird!“ mitzuwirken. Am 2. April von 10 bis 12 Uhr. Um Anmeldung bis zum 21. März wird gebeten.

Die achtlos weggeworfene Kaugummiverpackung im Gebüsch, die wild entsorgte Einwegflasche am Straßenrand und die vielen alten Masken auf den Gehwegen und Straßen. Ein Anblick, den jeder kennt und der viele ärgert. Auch in Haar zeigt sich, dass immer noch eine ganze Reihe Menschen bei ihrer Müllentsorgung den „bequemen Weg“ gehen.



Zusätzlich hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Da kommt selbst das Team von der Regenbogen Arbeit gGmbH, das die Gemeinde Haar bei der Reinigung der Straßen sehr zuverlässig und fleißig unterstützt, nicht mehr hinterher. Und überhaupt gilt nach wie vor die alte Weisheit „Viele Hände, schnelles Ende“. Das heißt: Die Haarer räumen Haar gemeinsam auf – in einem großangelegten Ramadama.



Ein wenig Struktur schadet so einem umfassenden Frühjahrsputz auf keinen Fall – nicht, dass so manche Bereiche beim Müllsammeln komplett übersehen werden. Deshalb hat das Amt für Umwelt und Kreislaufwirtschaft einige Eckpunkte für den Aktionstag erarbeitet. „Wir freuen uns auf eine riesige Putzkolonne, gute Laune, volle Mülltüten – und natürlich ein blitzsauberes Haar“, sagt Bürgermeister Andreas Bukowski.



Eines ist der Gemeinde noch wichtig: Vom Ramadama sollen alle profitieren – auch die Tierwelt. Deshalb bittet sie alle Helfer, beim Müllsammeln Rücksicht auf brütende Vögel zu nehmen.



Das Ramadama findet am Samstag, 2. April, von 10 bis 12 Uhr im ganzen Gemeindegebiet statt. Die Gemeinde freut sich über jeden, der mithilft. Teilnehmer können gerne auch Teams bilden aus der Familie, dem Freundeskreis oder der Nachbarschaft. Mitsammeln können auch Schulklassen und Kita-Gruppen, Vereine oder Firmen. Das Sammelgebiet soll für jeden möglichst wohnortnah sein. So entfallen lange Hin- und Rückwege und es besteht Ortskenntnis. Und: Das Ergebnis freut direkt vor der Haustüre.

Die Helfer treffen sich um kurz vor 10 Uhr an der nächstgelegenen Wertstoffinsel. Hier warten bereits die gemeindlichen Mitarbeiter zur Einweisung und Absprache.



Helfer sollten in robuster und wetterfester Kleidung kommen. Denn die Sammelaktion findet bei (nahezu) jedem Wetter statt und führt eventuell auch einmal in ein kratziges Gebüsch. Die Gemeinde hält Müllsäcke und Einmalhandschuhe für die Helfer bereit. Eine dringende Empfehlung der Gemeinde: Sich selbst dickere Arbeits- beziehungsweise Gartenhandschuhe mitbringen, da diese besser schützen. Wichtig: Den Müll auf keinen Fall ohne Handschuhe anfassen.



Der Müll landet in einem mitgeführten Sack, der nach Beendigung der Aktion an die Treffpunkt-Wertstoffinsel gebracht wird. Dort sammelt der Wertstoffhof die Säcke dann ab Mittag ein.



Alle Ramadama-Helfer sind im Anschluss zur Aktion zu einer Brotzeit in den Rathaus-Garten eingeladen. Anmeldungen sind bis zum 21. März möglich. Das Umweltamt benötigt Namen, eventuell die Anzahl der teilnehmenden Personen, Mail oder Telefonnummer und auch den Straßennamen der Adresse. Anmeldung per E-Mail an Ramadama_2022@gemeinde-haar.de oder unter Telefon 46 00 23 18.