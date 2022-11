Klimamanager unnötig

Von: Verena Rudolf

Der Aschheimer Gemeinderat hat die Anstellung eines Klimamanagers abgelehnt. © oh

Die Gemeinde Aschheim verzichtet auf einen Klimamanager. Eine Entscheidung, die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat heftig kritisiert wird,

Aschheim – Seit 2020 ist die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat Aschheim. Im Mai 2021 wurde zum ersten Mal der Antrag auf Einstellung eines Klimaschutzmanagers gestellt. Die Verwaltung prüfte diesen Antrag, kam jedoch zu dem Entschluss eine solche Stelle nicht zu benötigen, „man sei personell gut aufgestellt“. Im Frühjahr 2022 kündigte dann die Leiterin des Umweltamtes Aschheim, eine entsprechende Nachbesetzung fand bislang nicht statt.



Seit mehr als zehn Jahren, der Inbetriebnahme der Geothermie und Freiflächen-Photovoltaikanlagen, sei in Aschheim bei Großprojekten zur Energiewende nichts mehr passiert, kritisieren die Grünen. Der Energienutzungsplan aus dem Jahr 2016 sei angefangen, jedoch nicht konsequent weitergeführt worden. Und die trotz mehrfachen Hinweises seitens der Grünen. Kleinere Projekte wie etwa die Umrüstung auf LED, Car-Sharing oder eine stärkere Förderung privater Energiesparmaßnahmen würden vorangetrieben und im Rahmen der Klima-Initiative 29++ des Landkreises sei nun in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ebersberg-München ein Maßnahmenkatalog zur Erreichung der Klimaschutzziele erstellt worden. Die Umsetzung dieses Maßnahmenkataloges, insbesondere die Implementierung der Energiewende vor Ort wie weitere Bohrung Geothermie, Windräder oder weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen stelle die Gemeinde nun vor große Herausforderungen.



Die Mehrheit des Aschheimer Gemeinderats scheine dies aber anders zu sehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sei ein neuerlicher Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf Einstellung eines Klimaschutzmanagers abgelehnt worden. Nur Bündnis 90/Die Grünen und die SPD hätten für den Antrag gestimmt, während weder die Freien Wähler noch die CSU eine Notwendigkeit zur personellen Unterstützung des Umweltamtes sehen würden.



Die Gegner würden argumentieren, es gäbe „aktuell wichtigere Projekte, man hätte kein Geld für eine solche Stelle obwohl bis zu 70 Prozent vom Staat gefördert würden, man mache sich Sorgen, welchen Einfluss der Klimamanager hätte, es ginge den Leuten doch gut in Aschheim“. Die öffentliche Stellungnahme und Aufforderung des Leiters des Klimainitiative-Projekts „29++“ im Landratsamt, Philipp Schramek, sei zwar zur Kenntnis genommen, aber letztendlich sogar ignoriert worden. Dieser habe in einem Interview im Frühjahr 2022 erklärt, dass er es in Anbetracht der großen Aufgabe und Verantwortung, die die Kommunen in Sachen Klimaschutz hätten, für unerlässlich halte, sich entsprechende Fachkompetenz in die Verwaltung zu holen.



„Aschheim verzichtet somit auf absehbare Zeit auf ein großartige, finanziell bis zu 70 Prozent geförderte Chance und lässt die Unterstützer des Antrages sprachlos zurück. Was muss eigentlich noch passieren, damit die Zeichen der Zeit im Aschheimer Gemeinderat erkannt werden“, fragt Walter Wiedenhofer, Co-Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat Aschheim.