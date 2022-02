Keine Chance für Zwarg

Teilen

Scheiterte im Gemeinderat gleich mit drei Anträgen: Rüdiger Zwarg. © oh

Dass von einem Gemeinderat-Mitglied gleich drei Anträge auf der Tagesordnung abgelehnt werden, kommt selten vor. Bei der jüngsten Kirchheimer Gemeinderatsitzung war dies jedoch der Fall.

Zum einen hatte Rüdiger Zwarg von der Grünen-Fraktion die mangelnde Unterstützung der Verwaltung für den Laden „Frische Post“ am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz bemängelt. Für ihn sollte eine Schließung – dieses Gerücht hatte Rüdiger Zwarg gehört – des Nahversorgers und „einzigen Postfiliale“ in Kirchheim unbedingt verhindert werden. Die Antwort der Verwaltung: „Die Aussagen im Antrag können seitens der Verwaltung so nicht bestätigt werden. Aktuell laufen Gespräche mit dem Eigentümer, die unter anderem auch nichtöffentliche Inhalte betreffen. Die Verwaltung berichtet hierzu, sobald Konkretisierungen erfolgen.“ Mit großer Mehrheit wurde das An-sinnen Zwargs abgelehnt.



Das gleiche Ergebnis gab es beim Antrag „Müllkalender 2022“, bei dem die Verwaltung gebeten wurde, die Übersicht gemeinsam mit den Entsorgungsunternehmen so zu überarbeiten, dass die gelben Säcke bei Feiertagen nie vor der turnusmäßigen Abholung eingesammelt werden. Jedoch haben die beiden Entsorgerfirmen – Remondis und Wilm Entsorgung und Recycling – keine Möglichkeit, die Anforderung um-zusetzen. Die Verwaltung wird dafür Verschiebungen rechtzeitig und wiederholt in den Kirchheimer Mitteilungen und auch auf der Website der Gemeinde bekanntgeben. Im letzten abgelehnten Antrag ging es um „Verbesserungen von PCR-Testmöglichkeiten im Gemeindegebiet“. Rüdiger Zwarg moniert, dass es 16 kommunale Testzentren im Landkreis gibt, aber keine in Kirch-heim. Für kostenlose PCR-Tests mit Arbeitgeberbescheinigung sei Haar die nächste Anlaufstation. Zu-dem gebe es keine Apotheke am Ort, die Tests durchführt. „Mit Blick auf eine schnelle Umsetzung sollte der Gemeinderat über geeignete Räumlichkeiten und deren Bindung durch Mietverträge informiert werden“, so Zwarg, „ich war sehr überrascht darüber, dass die Testzentren im REZ und am Schlehenring offensichtlich auf Drängen des Bürgermeisters an den ,Schnelltest-Mogul‘ Dr. Dr. Heigis vergeben wurden. Vormals hatten die gemeinnützigen Malteser getestet, die dieses nach dem Wasserschaden wohl auch gerne weiterhin gemacht hätten.“



Die Verwaltung verweist auf folgende Testangebote: Kommunales Testzentrum in Aschheim (auch für Kirchheimer Bürger) mit PCR-Tests sowie weiter beauftragte private Teststellen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst im Landratsamt München an der Räterstraße 18, am Schlehenring 14 und am Chiemseering 67 (alle mit PCR-Tests). An der Räterstraße 2 und an der Hürderstraße 4 gibt es keine PCR-Tests.



Bei den betreffenden Adressen werden kostenlose PCR-Testungen bei folgenden Voraussetzungen durchgeführt: Ausbruchsgeschehen, Kontaktperson (Corona-Warn-App), Bestätigungs-PCR bei positivem Corona- Schnelltest oder andere belegbare Gründe.