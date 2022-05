München: 13-Jähriger fährt in Grünwald auf Treppe 59-Jährige um - die muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Nachdem sie von einem 13-jährigen Radfahrer umgefahren wurde, musste in Grünwald eine 59-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

München / Giesing: Nachdem sie von einem 13-jährigen Radfahrer umgefahren wurde, musste in Grünwald eine 59-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein 13-Jähriger aus dem Landkreis München hatte - wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hat - am Freitag die Treppe der Ladenzeile der Schloßstraße in Grünwald mit seinem Fahrrad befahren. In diesem Bereich befindet sich eine Empore, die mit Treppenstufen die Fußgängerzone verbindet.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

München / Grünwald: 13-Jähriger radelt Treppe hinunter und erwischt 59-Jährige

Während der 13-Jährige die Treppenstufen benutzte, übersah er eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, die als Fußgängerin am Fuß der Treppe vorbeilief. Der Junge prallte mitsamt seinem Fahrrad gegen die Frau, so dass diese zu Boden geschleudert wurde. Der 13-Jährige stürzte mit dem Fahrrad durch den Anstoß ebenfalls zu Boden.

+++ Spektakulärer Unfall auf der A9 Richtung München - darum waren alle drei Spuren gesperrt +++

Die 59-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt.



Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.