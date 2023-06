Gymnasium Oberhaching sammelt wieder für afghanisches Krankenhaus

Teilen

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle gibt den Startschuss zum Sponsorenlauf, der seit vielen Jahren fester Bestandteil des Programms ist. © Stefan Heigl

Seit Jahrzehnten sammeln Schüler, Lehrer und Anwohner am Afghanistantag für Frauen und Kinder in Not.

Oberhaching – Die Veranstaltung ist seit 1992 Tradition des Gymnasiums in Oberhaching. An diesem Tag gibt es einen Basar in der Schule und abends eine Veranstaltung, die von den Vorführungen der Schüler lebt.

Alle Spenden gehen an das Krankenhaus „Chak“ in Afghanistan und kommen unmittelbar den Patienten zugute. Sie benötigen Hilfe für medizinische Versorgung, die dort keinesfalls Normalität ist, wie eine einfache Tetanus-Impfung. Die Not leidenden Menschen in Afghanistan finden seit 1989 Hilfe im Chak-e-Wardak-Hospital. Rund 50.000 bis 60.000 Patienten, davon etwa 75 Prozent Frauen und Kinder, sind es im Jahr. Auch Opfer von Unfällen und Anschlägen finden im Krankenhaus Hilfe.



Gründungsmitglied Karla Schefter seit über 30 Jahren dabei

Ludwig Pichler, Lehrer für Englisch und Geschichte am Gymnasium, ist Vorsitzender des Trägervereins „Komitee zur Förderung medizinischer und humanitärer Hilfe in Afghanistan e.V. (C.P.H.A.)“ und Mitorganisator des Afghanistantags. Karla Schefter, die sich seit 1989 für die Versorgung der Menschen einsetzt, hat den Verein vor über 30 Jahren gegründet. Sie nahm damals Kontakt zum Gymnasium Oberhaching auf. „Karla Schefter hat gefragt, ob wir das Hilfsprojekt unterstützen wollen“, berichtet Pichler von den Anfängen des Afghanistantags. Jedes Jahr kommt eine große Menge an Spenden am Afghanistantag zusammen, durch Einzelspenden und Sponsoren.

„Der Afghanistantag ist in Oberhaching etabliert. Den kennt man einfach. Die Unternehmer helfen, die Sponsoren sind aus Oberhaching. Jeder hilft zam. Auch die ganze Elternschaft“, ist Pichler begeistert über die Bedeutung des Afghanistantags. „Vor ein paar Jahren haben wir bereits eine halbe Million Euro an Spenden insgesamt gesammelt. Jedes Jahr kommen im Schnitt 60.000 Euro hinzu. Damit sind wir der größte Einzelspender für das Projekt und für zirka ein Zehntel der Ausgaben für die laufenden Kosten des Krankenhauses zuständig“, führt Pichler aus.

Frauen und Kinder besonders auf Spenden angewiesen

Um die 50.000 bis 60.000 Patienten behandelt das Krankenhaus jedes Jahr. Dort arbeiten auch nach wie vor Frauen, trotz der Machtübernahme der Taliban. „Mir ist es wichtig zu betonen, dass das Krankenhaus mit der Taliban-Herrschaft wenig zu tun hat. Wir haben immer Neutralität gewahrt. Das Krankenhaus hat immer alle behandelt. Es ändert nichts daran, wer da gerade herrscht. Fielen jetzt die Spenden weg, würde das bedeuten, dass die, die besonders leiden, nämlich Frauen und Kinder, noch mehr leiden.“ In der angegliederten Schule werden auch Mädchen bis zur 7. Klasse unterrichtet. „Die Taliban, die dort regieren, sind uns gewogen. Sie respektieren dieses Krankenhaus voll und ganz“, erklärt Pichler.

Auf die Frage, warum das Gymnasium Oberhaching jedes Jahr aufs Neue dasselbe Projekt durch Spenden unterstützt; hat Pichler Erklärungen parat: „So eine Aktion zu etablieren, kostet Jahrzehnte. Und vor allem würden die Menschen dort ja sterben, wenn sie keine medizinische Hilfe bekämen.“ Zudem wissen inzwischen alle an der Schule, wofür die Spenden gesammelt werden. Es gibt für alle Jahrgangsstufen Vorträge von Menschen aus Afghanistan oder zum Beispiel von Auslandskorrespondenten, die hautnah von der Lage vor Ort berichten. „Wir versuchen, das Thema das ganze Jahr über in den Unterricht zu integrieren“, so Pichler.



Künstler und Kabarettisten mit buntem Programm

Um 18 Uhr startet vor der Tür des Gymnasiums unter freiem Himmel schließlich der „bunte Abend“ mit abwechslungsreichem Programm. Berühmte Künstler wie die Kabarettisten Hannes Ringlstetter und Christine Eixenberger sind schon aufgetreten. das zeugt von der Bedeutung des Afghanistantages weit über die Ortsgrenze hinaus.

„Darauf kommt es aber gar nicht an. Natürlich waren sehr viele Menschen da, als der Ringlstetter da war. Das Schöne ist aber, dass die Schüler etwas aufführen und die Lehrer auftreten. Die Leutekommen eher, weil sie diesen bunten Reigen sehen wollen“, betont Pichler. „Es ist vor allem ein Schulfest.“ Neben der Benefizgala ist die Lehrerversteigerung besonders beliebt. Pichler erklärt das Prozedere: „Ich biete zum Beispiel eine Stadtführung durch München an, die dann der Meistbietende erwerben kann.

Bürgermeister ist auch dabei

Der Bürgermeister darf auch mitmachen. Stefan Schelle versteigert zum Beispiel seine Dienste als Hochzeitslader. Da gab es schon die verrücktesten Sachen, Oldtimer-Rallyes oder Tennisstunden sind schon unter den Hammer gekommen. Was dieses Jahr angeboten wird, weiß ich noch nicht. Meistens füllt sich die Liste erst kurz vor dem Afghanistantag.“ In der Mensa wird von 13 bis 17 Uhr wieder ein afghanisch-bayerisches Buffet serviert. Der Afghanistantag des Gymnasiums Oberhaching endet bei einem gemütlichen Beisammensein mit Cocktails, Oberhachinger Bier und Musik aus.

Aber nach dem Fest ist vor dem Fest: Die Vorbereitungen für den Afghanistantag 2024 beginnen schon bald. Und gespendet werden kann das ganze Jahr über. Viele weiterführende Informationen zum Ablauf des Afghanistantages sowie natürlich ausführliche Hintergründe zum Krankenhaus-Projekt finden Interessierte auf www.afghanistantag.de sowie auf der Homepage des Trägervereins www.chak-hospital.org.

Sabine Beisken-Hengge