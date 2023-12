Ottobrunner Schüler bauen Roboter: Sponsoren für Wettbewerbe gesucht

Von: Raffael Scherer

13 Roboter hatten die Ottobrunner Schüler für ihre Ausstellung gebaut und anderen Schülern präsentiert. © Raffael Scherer

Dieses Jahr lautet die Aufgabe für das Team Go Robot des Gymnasium Ottobrunn: Andere Menschen von ihrem Hobby zu begeistern.

Ottobrunn - Der Begriff Roboter wurde 1921 aus dem Tschechischen geprägt. Robotnik bedeutet Sklave. Die Schüler-Arbeitsgruppe des Gymnasiums Ottobrunn Go Robot gibt mit ihrer Ausstellung allen Interessierten einen Überblick rund um das Thema von der Idee zum Programmieren bis hin zum zu Bau und Präsentation. Dieses Jahr lautet die Aufgabe für das Team Go Robot des Gymnasiums Ottobrunns: Andere Menschen von ihrem Hobby zu begeistern. Und deshalb hat sich das Team überlegt: Am besten geht das mit einer Ausstellung.

Gesagt, getan: Um dem neugierigen Nachwuchs einen Einblick in ihre Arbeit zu geben, hat das Team ihre eigene Robotikausstellung auf die Beine gestellt. Dort können sich neugierige Schüler selbst einmal am Bauen und Programmieren von Robotern versuchen. Dazu gibt es einen Schnupperkurs in Robotik. „Und wir wollten ihnen unbedingt coole Roboter zeigen“, sagt Teamleiter Vedant Pandey und verweist auf die Exponate um ihn herum.

Gastredner von Intel

Da gibt es etwa einen Roboter, der von selbst eine schwarze Linie am Boden erkennt und daran entlangfährt. Daneben steht ein Roboter auf dem Tisch samt Zauberwürfel. Verdreht man den Rubiks Cube, so kann der Roboter diesen analysieren und mit einem Greifarm selbstständig wieder lösen. Das hat bisher immer geklappt.

Nun aber alle auf die Plätze, denn das Team hat auch noch einen Gastredner im Gepäck: Karthick Kandasamy vom Unternehmen Intel ist extra auf Einladung der Schüler hin ins Ottobrunner Gymnasium gekommen, um Interessierten einen Vortrag zu halten. Darin erklärt er in Englisch, was alles einen Roboter ausmacht.

Geschichte der technischen Entwicklung

Dabei gibt er einen kurzweiligen historischen Überblick über die Entwicklung der Technik. Von der Erfindung des Radios, des Fernsehens, des Flugzeugs und Waschmaschinen von 1900 bis 1950 über die ersten Vorreiter des Internets, Handys und der elektrischen Zahnbürste von 1950 bis 1980 bis hin zum heute selbstverständlich gewordenen Internet, WLAN oder alltäglichen Benutzung von GPS. Weiter geht es mit den Möglichkeiten, aber auch den Gefahren, die mit den technischen Fortschritten einhergehen.

Trotz der vielen englischen, technischen Begriffe können die Schüler den Ausführungen gut folgen. Was ein Transistor ist, hakt einer der jüngeren Zuschauer nach. So schnell vergeht eben die Zeit, stellen die daneben stehenden Erwachsenen mit einem Grinsen fest.

Handbuch für zukünftige Ausstellungen

Am Ende möchte die Gruppe die Ergebnisse ihrer Ausstellung auswerten und ein Handbuch erstellen. Damit soll es anderen Schülern an fremden Schulen möglich sein, ebenso eine Ausstellung bei sich auf die Beine zu stellen. Dafür haben sie sich bereits unter anderem beim Deutschen Museum informiert, worauf alles zu achten ist, erklärt Pandey.

Und mit mehreren Teams geht es dann auch dieses Jahr wieder zu den internationalen Roboter-Wettbewerben, bei denen die Ottobrunner bereits den ein oder anderen Preis abgeräumt haben. Darunter ist unter anderem die „First Lego League (FLL)“. Ein weltweites Bildungsprogramm für Schüler. Die Jugendlichen arbeiten in Teams und entwickeln, bauen und programmieren Roboter, die vorgegebene alljährlich wechselnde Aufgaben erfüllen müssen und schließlich in einem Robotik Wettbewerb gegeneinander antreten.

Suche nach Sponsoren

Und ihre Ausstellung trägt bereits Früchte: „Wir haben jetzt schon acht oder neun Kinder, die an der AG teilnehmen wollen, an dem Workshop wollen 30 Leute teilnehmen und unsere Ausstellung hat über 500 Besucher gehabt, freut sich Teamleiter Maximilian Gerlach. Im Januar geht es dann ans finale Auswerten und Präsentieren des Handbuchs. Zeitgleich dürfen alle am Team interessierten Schüler einmal zum „Probearbeiten“ beim Team GO Robot vorbeikommen. Für die Wettbewerbe sind die Schüler noch auf der Suche nach Sponsoren, nachdem mit der Pandemie die bisherigen Geldquellen zum Erliegen kamen. Lediglich die Fahrt zu den Austragungsorten wird den Kindern bezahlt. Übernachtung und Verpflegung zahlen die Schüler bisher aus eigener Tasche. Bisher sei zumindest wieder die Sparkasse mit im Boot. „Aber wir lassen uns unseren Optimismus nicht nehmen“, stellt Pandey mit einem siegessicheren Lächeln klar.

Vielleicht findet sich ja noch das ein oder andere Unternehmen, das dem Team unter die Arme greifen möchte. Dafür hat das Ottobrunner Team sich auch eine eigene E-Mailadresse eingerichtet, die von den Schülern selbst verwaltet wird: go.robot@gymnasium-ottobrunn.de.