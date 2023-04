Auftakt Bayerischer Jugendpreis: Wissen, wo das Essen herkommt

Von: Roland Friedl

Dagmar Kohlmann (von links), Andreas Bukowksi, Marlena Thiel, Alem Begic, Christa Kinshofer-Rembeck, Claudia Jung und Gotthard Steiner stellten im Kleinen Theater Haar den dritten Bayerischen Jugendpreis vor. © Roland Friedl

Haar: Der Schreibwettbewerb für Schüler zwischen 15 und 18 geht weiter. Bis zum 28. Mai können Jungautoren Texte zum Thema Ernährung einreichen.

Haar – Die Schirmherrin des Schreibwettbewerbs für Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren ist in diesem Jahr die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber. Das Hauptthema lautet: Wo kommt unser Essen her? Zu diesem, zu Unterthemen wie Heimat, Tierwohl, Klima und Nachhaltigkeit oder zu einem eigenen Thema, das ihnen auf der Seele brennt, können die Jugendlichen in Form von Tagebucheinträgen, Kurzgeschichten, Briefen ihre Meinung äußern.

Bis zum 28. Mai können sie ihre maximal zwei Seiten langen Texte unter www.werterhalt-weitergabe.de einreichen, die dann von der Jury in den jeweiligen Alterskategorien ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung findet am Dienstag, 13. Juni, um 15 Uhr im Landwirtschaftsministerium statt.



Nachwuchsprobleme in der Landwirtschaft

Im vergangenen Jahr gewann Marlena Thiel, Schülerin des Haarer Ernst-Mach-Gymnasiums, den Schreibwettbewerb. Damals hatte er unter der Schirmherrschaft des Kultusministers Michael Piazolo gestanden. Als Botschafterin des Preises war Marlena Thiel nun auch bei der Auftaktveranstaltung in Haar. Sie betonte, dass der Wettbewerb ein gute Möglichkeit sei, damit sich Schülerinnen und Schüler mehr mit wichtigen politischen Themen auseinandersetzen.

Dagmar Kohlmann vom Vorstand der Initiative Werterhalt und Weitergabe, die den Preis ausrichtet, gab als Ziel an, eine Plattform zum Austausch zwischen den Generationen schaffen zu wollen. Das habe bei den beiden vorherigen Ausgaben schon gut geklappt und nun solle das bei dem Thema Landwirtschaft weitergeführt werden. Auch in der Landwirtschaft gebe es ein Nachwuchsproblem, mit dem Wettbewerb will die Initiative einen Beitrag leisten, um Jugendliche auf zukünftige Führungspositionen in Unternehmen vorzubereiten.



Jugendlichen eine Stimme geben

Nicht nur in Unternehmen, auch in der Politik brauche es junge Leute, die in die Parteien drängen und diese gestalten wollen, sagte Haars Bürgermeister Andreas Bukowski, der auch der Jury des Preises angehört. Beim Mittagessen sei die Frage, wo unser Essen herkomme, oft schon vergessen, daher sei es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.



Gefördert wird der Jugendpreis vom Eagles Charity Club. Vorständin Claudia Jung sagte, sich nicht nur auf den Golfsport, bei dem der Club häufig Fundraising-Aktionen organisiert, zu beschränken. Er wolle auch andere Wettbewerbe unterstützen, unter anderem solche, die Jugendlichen eine Stimme geben. Es sei wichtig, den Jugendlichen etwas zuzutrauen, es seien Kaliber, die nachkommen.



Boxeuropameister Alem Begic als Motivator

Die Initiatoren des Wettbewerbs haben auch Vorbilder aus dem Sportbereich gewinnen können. Motivator des diesjährigen Jugendpreises ist der amtierende Boxeuropameister Alem Begic. Er veranstalte viele Boxkurse an den Schulen und hoffe, den Schülerinnen und Schülern damit wichtige Werte für die Zukunft mitgeben zu können.

Das Thema des Wettbewerbs, die Ernährung, spiele bei ihm natürlich ebenfalls ein große Rolle, er lebe die gesunde Ernährung und finde es sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Auch die ehemalige Skirennläuferin Christa Kinshofer-Rembeck war bei der Auftaktveranstaltung als Heimatbotschafterin für den Eagles Charity Club anwesend.



Das gibt es zu gewinnen

Den Verfasserinnen und Verfassern der besten Einsendungen winke wie im vorigen Jahr eine Berlin-Reise sowie ein E-Bike und verschiedene Apple-Produkte, betonte Vorständin Dagmar Kohlmann noch. Ihr Vorstandskollege bei der Initiative für Wert­erhalt und Weitergabe, Gotthard Steiner, ermunterte zum Abschluss alle Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen.