Ausflug der Gartenfreunde mit Kutsche, Boot und Safaribus

Vereinsfahrt der Haarer

+ © Gartenfreunde Haar Die Gartenfreunde machten auf ihrer Reise unter anderem eine Kutschenfahrt durch die Lüneburger Heide. © Gartenfreunde Haar

Einmal durch Deutschland: Die Gartenfreunde Haar brachen zu einer fünftägigen Vereinsfahrt in die Lüneburger Heide und nach Hamburg auf.

Haar – Die Vereinsfahrt der Gartenfreunde Haar ging in diesem Jahr in die Lüneburger Heide und nach Hamburg. Die Anreise erfolgte über Nürnberg, Leipzig, Kassel nach Fallingbostel ins Hotel. Unterwegs obligatorische Brotzeit in Pegnitz und eine Kaffeepause am Nachmittag kurz nach Kassel.

Am zweiten Tag gab es für die Teilnehmer eine Stadtführung in der Salzstadt Lüneburg und der Besichtigung der gotischen Nicolaikirche. Anschließend Weiterreise zum Heidegarten Schneverdingen mit über 100 Heidesorten und 80.000 Pflanzen. Er ist eine kleine Sensation, da er das ganze Jahr blüht. Von hier aus unternahmen die Gartenfreunde eine Kutschenfahrt durch die Heide. An Tag drei erkundeten die Teilnehmer Hamburg. Zuerst wurde ein Zwischenstopp am alten Elbtunnel, der Steinwerder mit den Landungsbrücken verbindet, eingelegt. Wer wollte, konnte den 420 Meter langen Tunnel durchqueren.



Eine Runde im Safaribus

Bei den Landungsbrücken erwartete die Reisegruppe eine Rundfahrt durch den Hamburger Hafen. Danach blieb noch Zeit für frische Fisch- und Krabbenbrötchen bevor die Stadtrundfahrt begann. Sehenswürdigkeiten, wie die Innen- und Außenalster, der Michl oder das Rathaus standen auf dem Programm. Außerdem war natürlich eine Runde über die Reeperbahn eingeplant. Den Abschluss bildete dann der Besuch der Elbphilharmonie, wo mit der Rolltreppe die Aussichtsplatform „Plaza“ erreicht wurde. Nach einem wunderschönen Ausblick über Hamburg ging es zurück ins Hotel.



Der vierte Tag begann am Vormittag mit dem Besuch des Serengeti Park. Im Herzen Niedersachsens, am Rande der Lüneburger Heide, liegt Europas größter und einzigartiger Safaripark. Der als Zoologischer Garten anerkannte Park bietet über 1500 freilaufenden Wildtieren ein naturnahes Zuhause. Hier wurde eine Runde mit dem Safaribus gedreht.



Chor verabschiedet den Verein

Der Nachmittag wurde im größten Vogelpark der Welt in Walsrode verbracht. Am Abend gab es noch eine Überraschung im Hotel. Der Soltauer Chanty Chor verabschiedete die Besucher.



Denn am fünften und letzten Tag des Ausflugs ging es wieder zurück in den Süden. Mit Zwischenstopp bei einer vom Verein gestifteten Kaffeepause in der Frankenfarm bei Himmelskron mit Ausgezogenen oder Apfelkücherl, ehe dann die Heimreise zurück nach Haar angetreten wurde. Somit ging für die Gartenfreunde eine interessante und lehrreiche Vereinsfahrt mit insgesamt gefahrenen 1890 km gegen 21 Uhr in Haar zu Ende.