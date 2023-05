Musik für Milch und Honig: 500 Euro für Haar-Hymne „950“

Spende für den Haarer Tisch

+ © Raffael Scherer Musiker Sven Wrobel freut sich, dass er dank seines Lieds „950“ dem Haarer Tisch rund um Ilse Heinzlmair (h.r.) und ihren Mitstreitern 500 Euro Spenden zuführen konnte. © Raffael Scherer

Im Februar startete der Haarer Sven Wrobel seine Spendenaktion für den Haarer Tisch. Nun konnte er dem Haarer Tisch die Spendengelder überreichen.

Haar – Irgendwoher kenne ich das Gesicht doch, war Sven Wrobels erster Eindruck, als er bei der Ausgabe des Haarer Tisches zur Tür hereinkommt und Leiterin Ilse Heinzlmair erblickt. Klar, sie und ihre Kollegen sind ja nur wenige Meter von der Metzgerei Liebold entfernt, wo Wrobel arbeitet und sich die Ehrenamtlichen des Haarer Tisches regelmäßig in der Mittagspause eine Leberkassemmel genehmigen.



Doch Wrobel kennt Heinzl­mair nicht nur vom Sehen, sondern auch vom Schriftverkehr. Vergangenen Februar startete der Hobbymusiker seine Spendenaktion für den Haarer Tisch, bei der jeder Spender seine Haar-Hymne „950“ als Dankeschön erhielt.

Durchschnittsalter beim Haarer Tisch: 75

Kaum drei Monate später fügen sich Gesicht und Namen nun zusammen: Denn am Dienstag, 9. Mai, war es soweit und der Haarer Solokünstler kann mit Stolz verkünden, dass bei der Sammel­aktion 500 Euro zusammengekommen sind. „Die meisten Spenden kamen aus Haar, aber es kam von deutschlandweit“, verkündet der Musiker, während Heinzl­mair ihn durch die Ausgabe des Haarer Tisches vorbei an Obst, Gemüse und Kühlschränken führt. „Was wir am meisten brauchen, sind ehrenamtliche Helfer“, erklärt sie. Da die Arbeit tagsüber vonstatten gehen muss, seien die meisten Arbeitskräfte Rentner, das Durchschnittsalter liege bei 75, erklärt sie.



Dementsprechend schwer tue sich da der ein oder andere beim Schleppen der schweren Kisten voller Ware. Auch Wrobel würde sich gerne als helfende Kraft engagieren, aber auch er muss eben tagsüber zur Arbeit. Doch ihm war von Anfang an klar, dass er den Haarer Tisch unterstützen wolle, wenn auch erst einmal finanziell: „Mensch, du musst was machen“, beschreibt er seinen Antrieb für die Spendenaktion.



Waschpulver als Mangelware

Was von den Spendengeldern gekauft werde, sei vermutlich Milch, Honig und Waschpulver, erklärt Heinzlmair, da jene Güter besonders teuer und daher bei der Ausgabe rar seien – meist nur ein bis zwei Mal im Jahr.



Gleichzeitig lobt die Leiterin die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Partner des Haarer Tisches, egal ob die lokalen Geschäfte wie auch die Unternehmen etwa in Parsdorf oder Putzbrunn. „Die bemühen sich sehr, dass wir nicht so viel Schrott kriegen, also dass kein Schimmel an den Waren dran ist und schon aussortiert ist oder sagen sogar, dass wir uns direkt etwas aussuchen dürfen“, frohlockt Heinzlmair.



Spendenscheck in Herzform

Wrobels Lied „950“, das am Freitag, 19. Mai, auf allen gängigen Musikplattformen erschienen ist, will sie unbedingt auch hören, am besten noch in physischer Form wie etwa auf CD, da sich das betagtere Personal der Tafel nicht so gut mit Internetformaten auskennt. Den Song könne man dann auch direkt in der Ausgabe laufen lassen und die Kunden darauf hinweisen: „Davon bekommt ihr die Milch“, erklärt die Leiterin und schmunzelt. Auch den symbolischen Spendenscheck in Herzform werde sie gleich an der Wand für alle sichtbar montieren, erklärt sie.

Wrobel freut es, dass seine Unterstützung so dankbar angenommen wird und kann den Dank nur erwidern, dass der Haarer Tisch eine so wichtige Arbeit für die Bedürftigen leistet. Und es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich Wrobel und Heinzlmair getroffen haben – denn die nächste Pause bei einer Leberkassemmel gegenüber kommt bestimmt.