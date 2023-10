Sammelaktion für Kleines Theater Haar gegen Verbrechen des NS-Regimes

Teilen

Co-Produktionsleiter Lukas Gerber (v.l.), Intendant und Produzent Matthias Riedel-Rüppel, Darstellerin Finola Schulze, Darsteller Jens Emmert, Autor und Komponist Thomas Erich Killinger und Regisseur Udo Schürmer bei der Vorstellung des Musicals im Mai im Kleinen Theater Haar. © Roland Friedl

Im Januar 2024 ist die Premiere von „Villa Haar“ geplant. Das Musical möchte Erinnerungskultur und Unterhaltung verbinden - mithilfe von Crowdfunding.

Haar – In dem Musical „Villa Haar“ macht das Kleine Theater die Deportationen und Morde an Patienten, die zur Zeit des Nationalsozialismus auf dem Krankenhausgelände stattgefunden haben, am Ort des Geschehens zum Thema. Um diese herum wird eine Liebesgeschichte zwischen Emma und Falk von Blumberg erzählt, die über ihre jeweiligen Väter in die Verbrechen der Nationalsozialisten verstrickt sind.



Auf dem Krankenhausgelände der damaligen Nervenheilanstalt Haar-Eglfing erleben die beiden den Mord an vielen ihrer Freunde, ausgeübt von Pflegern, die mit den Machthabern gemeinsame Sache machen. Zusammen versuchen sie in dieser Zeit nicht nur zu überleben, sondern zu leben.



Erinnerungskultur und Unterhaltung

Mit der Eigenproduktion „Villa Haar“ versucht das Kleine Theater den Spagat zwischen Erinnerungskultur und Unterhaltung zu schaffen. Der Intendant des Theaters und Produzent des Stücks, Matthias Riedel-Rüppel, sieht sich in der Verantwortung an die damaligen Verbrechen zu erinnern und zu deren Aufarbeitung beizutragen. Von seinem Büro im Theater sind nach wie vor die damaligen Hungerhäuser zu sehen.



Die Idee zum Stück hat Riedel-Rüppel gemeinsam mit Autor und Komponist Thomas Erich Killinger entwickelt. Dieser hat die Geschichte geschrieben und die Lieder des Musicals komponiert. Regie führt Udo Schürmer. Die Schauspielerin Finola Schulze verkörpert Emma als Kind und Jugendliche, Betty Vermeulen als Erwachsene. Jens Emmert spielt Falk von Blumberg. Die Premiere des Stücks ist für Donnerstag, 18. Januar 2024, geplant.



Hier geht es zum Vorhaben

Dieses große Vorhaben sei nur gemeinsam zu stemmen, daher benötigt das Kleine Theater noch Unterstützung, sind sich die Veranstalter einig. Auf der Internetseite www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/villa-haar-das-musical ist es möglich, sich am Crowdfunding zu beteiligen. Ein Link dazu findet sich auch auf der Seite der Produktion www.villahaar-musical.de.

Die Rahmenhandlung des Musicals spielt im Jahr 2018. Die dann 88-jährige Emma von Blumberg möchte im Gespräch mit ihrer Therapeutin die Erlebnisse von damals aufarbeiten.