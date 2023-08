Pläne für Umgestaltung der Haarer Leibstraße ausgestellt

Schutz von Fußgängern

Das ist der Sieger des Planungswettbewerbs für die Neugestaltung der Haarer Straße. Und er kann besichtigt werden.

Haar – Die Leibstraße mit ihrer zentralen Einkaufslage ist ein wichtiger Treffpunkt der Gemeinde Haar und Teil der lebendigen Ortsmitte. Zur weiteren Belebung soll die Straße nun eine Aufwertung erfahren. Die Ziele: Sicherung des Einzelhandels und der Gastronomie, Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die sichere Nutzung des Straßenraums für alle Verkehrsteilnehmer. Konkret bedeutet dies, dass es künftig einen ausreichend breiten Fußgänger-Streifen und möglichst barrierefreie Zugänge zu den Gebäuden geben soll. Der Fahrbereich soll auf das erforderliche Maß reduziert werden.



Um die Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten, ist im Rahmen der Umgestaltung auch die Anpassung an den Klimaschutz vorgesehen. Dabei soll insbesondere der sogenannte Heat-Island-Effekt vermieden und die Auswirkungen von Starkregenereignissen vermindert werden.



Erster Preis geht an Landschaftsarchitekten aus Würzburg

Andreas Bukowski, Erster Bürgermeister der Gemeinde Haar, kommentierte: „Ich freue mich, dass wir mit dem Abschluss des Wettbewerbs und dem Küren der besten Entwürfe einen entscheidenden Schritt in der Neugestaltung unserer Leibstraße weitergekommen sind, ein erster Meilenstein in diesem umfangreichen Projekt ist erreicht.“



Die Preise für die Neuplanung der Leibstraße gingen an: Holl Weiden Partnerschaft/Pfeiffer Landschaftsarchitekten aus Würzburg (Erster Preis), Annabau Architektur und Landschaft GmbH aus Berlin (Zweiter Preis) und weihrauch+fischer GmbH aus Solingen (Dritter Preis).



Bis 19. September werden Pläne ausgestellt

Die Wettbewerbsbeiträge können Interessierte bis Dienstag, 19. September, in der Galerie des Rathauses, Gebäude D an der Salmdorfer Straße 2, einsehen. Das Rathaus ist Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr, mittwochs zusätzlich von 15 bis 18 Uhr und am Freitag von 7 bis 12 Uhr geöffnet.



Die Preisrichter urteilten über den Siegerentwurf wie folgt: „Insgesamt formuliert die Arbeit einen sehr gut durchdachten Lösungsvorschlag für die gestellte Aufgabe. Insbesondere die Multifunktionalität und die erzielbare Aufenthaltsqualität überzeugen. Neben der Stärkung als Geschäftsstraße kann die Leibstraße so ausgebaut auch für die angrenzenden Quartiere ein wichtiger Identifikationsort werden.“



Vergabegespräche laufen

Haar beschäftigt sich seit Längerem mit der Entwicklung der Leibstraße. Im Rahmen der Erarbeitung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Gemeinde, das noch nicht abgeschlossen ist, wurde eine Feinuntersuchung zur Entwicklung des Straßenraums Leibstraße mit Anbindung an den Bahnhof durchgeführt. Dabei wurde der Bestand analysiert und mittels einer Machbarkeitsstudie die möglichen Ziele für die Neugestaltung der Leibstraße erarbeitet.



Die Haarer Verwaltung beginnt nun Vergabegespräche mit dem Ersten Sieger des Wettbewerbs über Planungsleistungen und die Umsetzung. Danach muss der Gemeinderat den Auftrag beschließen.