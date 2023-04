Mehr Übersicht bei Bewegungsdrang: Neues Sportamt in Haar

Von: Raffael Scherer

Die Drei vom neuen Sportamt stehen für jegliche Fragen rund um Bewegung zur Verfügung: Oliver Eberle (v.l.), Nicole Hintz und Santa Ciavarella. © oh

In Haar gibt es eine Vielzahl an Sportarten und Sportstätten. Diese sind künftig gebündelt im Rathaus: beim neuen Sportamt.



Haar – Drei Bäder, genauso viele Dreifachturnhallen, zwei Sportplätze, drei Beachvolleyballfelder, ein Baseballfeld, Tennisanlagen, Outdoorfitnessplätze und jede Menge Gymnastik-, Tanz- oder Bewegungsräume: Haar ist für begeisterte Sportler gut aufgestellt. Nur: Wenn bislang jemand mit einer Sportfrage ins Rathaus kam, fand er dort keinen spezialisierten Ansprechpartner.



Das hat sich nun geändert: Ab sofort kümmert sich Nicole Hintz dort um den Sport – im neuen Sportamt. „Wir haben eine Dachorganisation gegründet, die Grundstruktur bleibt dennoch gleich“, erklärt Oliver Eberle, Leiter des neuen Amtes.



Sportamt im Zimmer C36

Eberle ist also nach wie vor Geschäftsführer des Sport- und Freizeitparks und hat dort in Eglfing auch sein Büro. Sante Ciavarella leitet weiterhin die beiden Hallenbäder sowie das Freibad und ist auch in den Büros neben den Schwimmbecken anzutreffen. Mit Nicole Hintz hat das Sportteam jetzt zusätzlich einen Stützpunkt mit kompetenter Ansprechpartnerin im Rathaus gewonnen.

Das neue Sportamt befindet sich im Rathaus, Bahnhofstraße 7, im Zimmer C36. Die Öffnungszeiten sind Montag und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch von 7.30 bis 18.30 Uhr. Das Sportamt ist unter Telefon 46 00 29 60 und via E-Mail an sportamt@gemeinde-haar.de zu erreichen.