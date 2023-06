Endlich alle 10 Minuten nach Haar

Teilen

Die S4 mit Endstation Haar wird in Zukunft nicht mehr nur als Störanzeige, sondern mit dem neuen Fahrplanwechsel auch regulär zu sehen sein. © oh

Die S4 bekommt Verstärkung. Damit kommen Fahrgäste an Wochentagen von 6 bis 19 Uhr ganz schnell von München nach Haar.

Trudering/Haar – Seit Dezember 2022 fuhren S4-Verstärker-S-Bahnen mit Fahrgästen bis nach Trudering und dann leer weiter bis nach Haar, um dort zu wenden und wieder über Trudering stadteinwärts zu fahren. Gegen diese Leerfahrten regte sich im Januar Kritik im Truderinger Bezirksausschuss. Ein Antrag der Grünen forderte, dass die S4, wenn sie schon bis nach Haar und wieder zurück fahre, da dann ja auch Fahrgäste mitnehmen könne. So könne ein 10-Minuten-Takt bis nach Haar etabliert werden.



Immer wieder hatte sich der Bezirksausschuss auch schon in den vorherigen Jahren geschlossen für diese Taktverdichtung eingesetzt. Erstmalig im Februar 2018, als sich die CSU-Fraktion im BA15 für den 10-Minutentakt nach Haar unter dem Titel „ÖV im Münchner Osten attraktiver machen (1): S4 auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten bis mindestens Haar verlängern“ einsetzte.

BEG lehnte Taktverdichtung ab

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die die S-Bahn-Fahrten bestellt, lehnte die Taktverdichtung damals noch ab. Im Juli 2021 gab es dann seitens des BAs auf CSU-Initiative nochmals einen Vorstoß, nachdem in einer Störsituation in Trudering S-Bahnen mit Zielanzeige S4 Haar gesichtet wurden. Auch hier folgte wiederum die Ablehnung seitens der BEG, die keinen Bedarf sah.



Im Oktober 2022, als bekannt wurde, dass das kaum genützte Wendegleis in Haar für Langzüge ertüchtigt werden solle, machte der Bezirksausschuss einen erneuten Vorstoß im Hinblick auf den 10-Minuten-Takt bis zum Bahnhof in Haar.



10-Minuten-Takt zum Fahrplanwechsel

Nun hat die Bahn auf ihrer Website verkündet, dass der 10-Minuten-Takt zum kleinen Fahrbahnwechsel, also ab 12. Juni, kommen soll. Die bisherigen Betriebsfahrten der S4 zwischen Trudering und Haar werden für Personen geöffnet. Fahrgäste können also auch in Gronsdorf und Haar in die S4-Verstärker-S-Bahnen einsteigen.

Damit besteht zwischen München und Haar montags bis freitags von etwa 6 bis 19 Uhr ein durchgehender 10-Minuten-Takt mit den Linien der S4 und S6. In Zukunft wird es also auch regulär, nicht mehr nur als Störanzeige, eine S4 mit der Endstation Haar geben.