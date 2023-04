Weiter Zoff um Bahnhofskiosk

Das Haarer Rathaus-Blatt gab in der März-Ausgabe Einsicht über den derzeitigen Stand bei der Bauplanung des Bahnhofskiosks. Diese geschah aus Sicht des Haarer Ortsvereins der SPD jedoch zu einseitig.

Haar – Das Rathaus-Blatt der Gemeinde Haar veröffentlichte vergangenen Monat einen Bericht mit dem Titel „Alles über den neuen Kiosk“. Darin gab die Redaktion des Rathaus-Blattes bekannt, dass die Deutsche Bahn im Februar ihre Pläne für den neuen Kiosk, geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024, vorstellte, nachdem das alte Gebäude im April dieses Jahres abgerissen wird. Dabei fanden sich bereits die Maße des neuen Gebäudes sowie die klimaneutrale Energieversorgung durch PV-Anlage und Wärmepumpe. „Das Konzept der Bahn überzeugt und ich freue mich, dass es nun bald losgehen kann. Es hat sich gelohnt, mit der Bahn im Gespräch zu bleiben“, kommentierte damals Bürgermeister Andreas Bukowski.



Das stößt der Haarer SPD um ihren Vorstand Sabine Getz und Raul Würfl nun auf. Daher wandte sie sich mit einem offenen Leserbrief an die Redaktion und forderte „Mehr Objektivität im Rathaus-Blatt“.



Da ihrer Meinung nach die „Begeisterung des Bürgermeisters“ sowie die „architektonischen Details“ zu sehr in den Vordergrund gestellt werden, während die umstrittene Planung um das Gebäude selbst kaum bis gar nicht erwähnt werden: „Man erfährt nicht, dass der Gemeinderat den Bahnhofkiosk in dieser Form abgelehnt und eine Überplanung gefordert hatte. Das ist bemerkenswert, weil der Bürgermeister anscheinend diesen Beschluss des Gemeinderates gegenüber der Bahn nicht vertreten hat“, so die SPD mit Verweis auf das Zitat des Bürgermeisters im Rathaus-Blatt. Erfahrungsgemäß setze sich die Bahn über ein energisches Veto eines Bürgermeisters nicht so schnell hinweg, schreibt der SPD-Ortsverein.



Die Gründe des Gemeinderats, den Bau abzulehnen, seien schließlich bedeutsam: „Eine Gesamtplanung wäre vorab angemessen, bevor nun der Bahnbau den Zugang zum geplanten Busbahnhof einschränkt. Gestalterische Mängel sind unübersehbar. Auch ist zu erwarten, dass die DB künftig mit Verweis auf den Neubau eine umfassende Umnutzung des Fahrrad- und Parkplatzgeländes blockieren wird“, so die SPD.



Daher sei eine politisch neutralere Berichterstattung im Rathaus-Blatt wünschenswert, findet die Partei: „Wir regen deshalb an, die Neutralität des Rathaus-Blattes sicherzustellen und gerade in Fragen, die die Gemeinde politisch stark bewegen, die Diskussion durch umfassende Informationen zu bereichern, wie man es von einer steuerfinanzierten Zeitung erwarten kann“, schreiben die Vorsitzenden der SPD, Getz und Würfl.