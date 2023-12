Unterhachinger Theater braucht Hilfe vor und hinter den Kulissen

Von: Sabine Beisken-Hengge

Für „Mann-oh-Mann“ verwandelte sich Caroline Morwinsky in eine blonde Tussi. Im wahren Leben liegt ihr die Rolle gar nicht, auf der Bühne aber machte der Hobbyschauspielerin die Typ- veränderung großen Spaß. © Hachinger Theaterbühne

Hachinger Theater probt neues Stück und sucht Verstärkung auf und hinter der Bühne.

Unterhaching – Treffpunkt ist im Vereinslokal der Spielvereinigung Unterhaching. Michael Bernard, Gründer der Hachinger Theaterbühne, ist als Unterhachinger natürlich Fan des Fußballclubs im Sportpark. Theater aber liebt er mindestens ebensosehr und möchte gerne noch mehr Menschen fürs heimische Schauspiel begeistern.

Mitgebracht zum Gespräch mit HALLO hat Michael Bernard seine Bühnen- und Vorstandskolleginnen Katrin Müllenbach und Caroline Morwinsky. Insgesamt gehören derzeit sieben Mitglieder dem jungen Unterhachinger Theaterverein an. Dass das Hachinger Theater, gegründet 2018, mittlerweile ein eingetragener Verein ist, verdankt die Truppe dem Einsatz Michael Bernards.

Schauspiel schon seit Schulzeiten

„Diese Bürokratie“, ärgert er sich, und Kosten hat die Eintragung natürlich zunächst auch verursacht, zum Beispiel für den Notar. Bernards Mitspieler kamen nach und nach dazu, dank Mundpropaganda und Social Media — die Liebe zum Schauspiel auf der Bühne verbindet. Während Bernard eine Ausbildung bei einer Zauberschule in Pullach abgeschlossen hat, war Anglistin Caroline Morwinsky Mitglied einer Mittelalter-Tanzgruppe, außerdem bringt sie Erfahrung als Souffleuse mit. Katrin Müllenbach kann ihrer Schauspiel-Leidenschaft, die sie schon zu Schulzeiten entwickelt hatte, endlich nachgehen. „Sketche zu schreiben und zu spielen, auch mal bei Hochzeiten, das macht mir viel Spaß. Außerdem bin ich leidenschaftliche Theatergängerin“, sagt sie. Selbst Theater spielen, das schärfe den Blick für Text und Bühnenbild. Und auch Fernsehserien wie „Wilsberg“ beobachte sie kritisch. „Daraus kann man viel lernen. Wie ernst etwa das Lustige gespielt wird. Wie sind zum Beispiel die Pointen gesetzt?“

Im März feierte die Theatergruppe mit „Mann-oh-Mann“ im Kubiz Premiere, als völlige Neulinge im Kulturgeschehen. Bei der Komödie ging es um einen Mann, zwei Frauen und um eine sicher geglaubte Lebensversicherungssumme. Das kam gut an beim Publikum „Zwei Vorstellungen mit jeweils 180 Personen im Saal, das hat uns schon sehr gefreut“, erzählt Bernard. „Wir waren ganz schön aufgeregt. Man spielt ja nicht gegen eine dunkle Wand, sondern die Zuschauer gehen im Idealfall mit. Es ist manchmal überraschend, an welchen Stellen sie lachen. Und man steht da ja unter Umständen auch noch mit angeklebtem Schnurrbart und spielt den Doofi.“ Morwinsky wurde in „Mann-oh-Mann“ zum blonden Vamp. „Eigentlich bin ich eher schüchtern“, sagt sie. Aber dann hat sie Gefallen gefunden an blonder Perücke und pinkem Kleid. „Dabei hat mir auch die Gruppe sehr geholfen.“

Nächste Aufführungen stehen schon fest

Überhaupt sei es schön, immer wieder in neue Rollen zu schlüpfen, da sind sich alle einig, sich selbst auch mal aus anderer Perspektive zu erleben. Nun hat das Hachinger Theater bereits ein neues Stück in Arbeit. Es wird fleißig für „Perlen vor die Enten“ geprobt, eine Kriminalkomödie. Der Aufführungstermin steht auch schon fest: Am 12. und 13. April tritt das Hachinger Theater mit den „Perlen“ im Kubiz auf. Wie schon bei „Mann-oh-Mann“ übernimmt Tom Wolf die Regie und er steht auch auf der Bühne. Bis Weihnachten sind die Rollen verteilt und alle Szenen einmal gespielt. „Da muss dann schon klar sein, wann die Aktentasche abgestellt wird und wer wann auf die Bühne tritt“, erklärt Bernard.

Ab Januar sei man schon auf der Suche nach dem nächsten Stück, denn etwa ein Jahr Vorlauf ist notwendig, um das Passende auszuwählen. „Da muss man dann auch schauen, was machbar ist“, sagt Bernard. „Ich träume ja von einem Musical.“ Aber diesen Traum stellt er zunächst zurück. Zunächst wünscht sich die Theatertruppe, dass noch mehr Menschen den Weg in den Verein finden-und vor allem dabei bleiben. „Wir brauchen Männer als Mörder, Liebhaber und Kommissare“, wünscht sich Müllenbach. Eine größere feste Gruppe sei auch notwendig, um mehr Aufführungen in wechselnder Besetzung spielen zu können. „Jetzt proben wir ein Jahr, um einmal im Kubiz zu spielen. Wir möchten aber gerne auch bei Sommerfesten, Gemeindeveranstaltungen oder in Altenheimen auftreten. Das steigert den Bekanntheitsgrad“, so Bernard.

Probe jeden Donnerstag

Jeden Donnerstag wird von 19 bis 21 Uhr in den VIP-Räumen des Stadions am Sportpark geprobt. „Das war ein Glücksfall, die Räume unter der Woche an spielfreien Tagen für Theaterproben nutzen zu dürfen “, erzählt Bernard.Ausgehandelt hat diesen Deal Ensemble-Mitglied Yvonne Weber.

Wer sich dem Hachinger Theater anschließen möchte, kann zunächst per E-Mail an info@theater-haching.de oder per Whatsapp unter Telefon 0157/52230015 schriftlich Kontakt aufnehmen. Die Mitglieder des Vereins freuen sich auch über Hilfe anderer Art: „Wenn uns jemand Lagerräume zur Verfügung stellen könnte, das wäre toll.“ Natürlich braucht das Theaterspiel auch Requisiten, bisher bastelt Bernard vieles sehr erfolgreich selbst. Dennoch sind Spenden jederzeit willkommen. „Wir brauchen wirklich jede helfende Hand“, sagt Bernard, das heißt als Unterstützung auf der Bühne, als Techniker, beim Bühnenbildbau, oder eben durch Sponsoren.