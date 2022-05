Veränderung braucht immer Mut

Vom Bürgermeister in den Landtag: Maximilian Böltl wagt den nächsten Karriereschritt. © Gemeinde Kirchheim

Anfang April hat der amtierende Abgeordnete Ernst Weidenbusch angekündigt, zur Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr anzutreten. Inzwischen wurde Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl als CSU-Kandidat vorgeschlagen. Und er ist bereit dazu. HALLO sprach mit ihm über seine Motivation und die Bedeutung der Entscheidung für die Gemeinde.

HALLO: Wann und warum haben Sie sich entschieden, für den Landtag zu kandidieren?

Maximilian Böltl: Mein Antrieb, Politik zu machen, war immer ganz klar: Aktiv die Lebensqualität der Menschen verbessern. Nah dran an den Anliegen und Wünschen der Bevölkerung. Meinungen anhören, Probleme erkennen, Lösungen liefern – dieser Dreiklang hat mich schon über die letzten 20 Jahre in der Kommunalpolitik begleitet. Aus meiner Sicht ist das jetzt auch in der Landespolitik dringend notwendig. Mich haben zudem viele motivierende Anrufe und Nachrichten von Mitgliedern der CSU im nördlichen Landkreis erreicht und mir eine breite Unterstützung signalisiert. Beides ist die Basis für meine Bewerbung um die Kandidatur, die ich Mitte April bei den 13 CSU-Ortsverbänden und dem Kreisvorstand eingereicht habe.

Sehen Sie sich als der „richtige“ Kandidat für die CSU?

Nach 20 Jahren im Gemeinderat, sechs Jahre davon als Zweiter Bürgermeister, acht Jahre als Erster Bürgermeister und 14 Jahren im Kreistag möchte ich meine Erfahrung und meine tiefe Verbundenheit mit unserer Heimatregion in Zukunft für den gesamten Stimmkreis München-Land Nord im Bayerischen Landtag einbringen.

Treten Sie – sollten Sie gewählt werden – verstärkt für die Probleme der Kommunen ein?

Meine Bewerbung ist ein Angebot mit drei Bausteinen. Erstens müssen wir die Kommunen stärken, denn die Probleme werden vor Ort gelöst. Kommunalpolitikern stärker zuhören, den Kommunen mehr Luft für eigene Entscheidungen geben und eine bessere finanzielle Ausstattung. Zweitens bin ich verliebt ins Gelingen. Sauber abarbeiten, was wir uns vornehmen und was wir versprechen. Und drittens will ich Interessensvertreter sein für die Anliegen der Menschen in der Region. Zum Beispiel beim Verkehr warten viele schon zu lange auf wirksame Maßnahmen.



Und was passiert dann in Kirchheim?

Als Erster Bürgermeister werde ich meiner Verantwortung für Kirchheim selbstverständlich unverändert gewissenhaft und sorgfältig nachkommen. Im Falle einer Kandidatur und einer Wahl in den Landtag müsste innerhalb kurzer Zeit dann eine Neuwahl des Bürgermeisters stattfinden. Von zwölf Jahren meiner Amtszeit würden letztlich nur rund zweieinhalb Jahre wegfallen. Das Feld ist aus meiner Sicht gut bestellt, selbst wenn ich die Ernte für manches nicht mehr selbst einfahren könnte. Und bis dahin habe ich auch noch einiges vor.



Zum Beispiel?

Die beiden neuen Gewerbe-Areale in Kirchheim und Heimstetten, die wir im Bestand entwickeln, werden jetzt konkret geplant. Hier erarbeiten wir nicht nur schlüssige bauliche Konzepte, sondern brauchen jeweils auch einen Vertrag mit den Eigentümern, der unsere Interessen als Kommune durchsetzt. Die Ansiedlungen, die hier dann möglich sind, werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich erhöhen. Dann steht die Erweiterung des Seniorenzentrums an. Wir wollen erreichen, dass die Menschen aus allen Generationen am Ort wohnen bleiben können. Dazu kommen natürlich die einzelnen Bürger-Anliegen aus den Siedlungen. Nicht alle Wünsche sind erfüllbar, aber überall sind Antworten gefragt und ist Dialog gefordert. Die Landesgartenschau 2024 und Kirchheim 2030 insgesamt nehmen zwar viel öffentliche Wahrnehmung ein – beides ist aber übrigens nur der kleinere Teil meines Alltags.

Man merkt, Sie brennen für Ihre Gemeinde. Fällt es Ihnen schwer, das vielleicht alles aufzugeben?

Natürlich fällt es mir nicht leicht, über das Ende meiner Amtszeit nachzudenken. Veränderung braucht immer Mut. Meine Aufgaben, meine Heimat, der Dialog mit den Menschen. Das macht mir richtig Spaß. Aber, auch als Abgeordneter würde ich Verantwortung tragen für Kirchheim, Heimstetten und Hausen. Mein Stil bleibt dabei sowieso der gleiche.



Wenn Sie nicht gewählt werden, bleiben Sie dann bis 2026 noch Bürgermeister?

Ja, klar!