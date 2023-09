Buttnmanderl: Harthausen hilft bei Brauchtumspflege

Teilen

Per Teppichklopfer wird das Getreide gedroschen und der Roggen ausgesammelt. © oh

Die Harthausener bieten den Berchtesgadenern Stroh, aus dem diese traditionelle Gewänder für das Buttn herstellen.

Harthausen – Über die Jungbauernschaft ist der Harthauser Landwirt Martin Renk jun. mit Martin Neumaier bekannt gemacht worden. Neumaier stammt aus Weinfeld, Berchtesgaden, wo ein überlieferter Einkehrbrauch, „das Buttn“ vollzogen wird. Neumaier erzählte Renk, dass die Weinfelder Probleme mit dem Stroh für ihre Verkleidung haben. Das Stroh müsste eine Länge von 150 bis 180 Zentimeter messen. Das Berchtesgadener Land ist keine Korngegend und so müssen die Mitglieder das Stroh für die Verkleidung importieren. Renk, der selbst das Brauchtum pflegt, stellte für die Aktion ab 2018 ein Tagwerk großes Feld zur Verfügung, welches er mit Staudenroggen, der nicht gedüngt oder mit Spritzmittel behandelt wird, anlegte. Wie jedes Jahr seit 2018, rückten 20 Burschen aus Weinfeld unter der Leitung von Markus Neumaier an, sammelten das gemähte Stroh auf und banden es zu Garben (mundartlich Schad) zusammen.

250 Garben benötigen die Burschen mindestens. Damit das Stroh möglichst nicht beschädigt wird, mähte Mathias Friesinger mit einem mit Mähwerk ausgestatteten alten Eicher Bulldog vorsichtig das Getreide. Anschließend wurde per Teppichklopfer das Getreide gedroschen und der Roggen ausgesammelt. Es komme auf die Schlagkraft der Burschen an, wie hoch der Ertrag sei, sagt Martin Renk lächelnd. Er rechnet mit vier bis fünf Zentnern.



Das passiert mit dem Buttnmanderl im Dezember

Die Garben wurden nachmittags mit einem großen Lkw nach Weinfeld transportiert. Das gewonnene Korn wird an eine Bäckerei nach Ebersberg geliefert, wo Roggenbrot hergestellt wird. Das Roggenbrot ist dann auch im Dorfladen Harthausen erhältlich. Das Buttn, in Grasbrunn unbekannt, stammt aus dem Berchtesgadener Land. Am 5. und 6. Dezember ziehen die Buttn­manderl mit ihrem Nikolaus von Haus zu Haus und bekommen von den Bewohnern kleine Gaben. Die Buttnmanderl sind in langes, ausgedroschenes Stroh eingebunden. Mit Glocken wiegt das Gewand um die 30 Kilogramm. Sollte einer, aus welchen Gründen auch immer, umfallen, so ist er auf fremde Hilfe angewiesen. Allein ist das Aufstehen unmöglich, wie von den Mitgliedern zu hören war.



Die Weinfelder Buttnmanderl kann man mit den Burschenvereinen vergleichen. Es dürfen nur ledige Burschen ab 16 Jahren Mitglieder werden. Eine Ausnahme ist der Nikolaus, für den Alter und Familienstand unbedeutend sind. Neumaier gab heute bekannt, dass er in Nikolausrente geht. 40 Jahre führte er das Amt mit Begeisterung aus. Nun soll es ein Jüngerer übernehmen. Markus Neumaier ist ein Schauspieler und stand bereits mit vier Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Er tritt beim Chiemgauer Volkstheater und anderen Volksbühnen auf. Auch in vielen bayerischen Fernsehserien ist er zu sehen. Nach dem Dreschen reiste er nach München, wo er derzeit bei der Iberlbühne zu sehen ist.