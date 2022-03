Dank an den Kämmerer und sein Team

Von: Anna Redinger

Die Feldkirchner Grundschule soll mit einer modernen Lüftungsanlage ausgestattet werden. © oh

Die Gemeinde Feldkirchen hat einen kreditfreien Haushaltsplan 2022. Doch die Rücklagen schmelzen.

Der Feldkirchner Gesamthaushalt 2022 umfasst gut 37,2 Millionen Euro, wobei mit 30,4 Millionen der Verwaltungshaushalt den Löwenanteil ausmacht. Hingegen schlägt der Investitionsbereich mit rund 6,7 Millionen Euro zu Buche. Da die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt nur 89.900 beträgt, sind 5,8 Millionen aus den Rücklagen zu finanziert. „Die AFK-Geothermie sollte sich zukünftig selbst finanzieren“, erklärte Bürgermeister Andreas Janson (Freie Wähler).



Traditionell wird der Haushalt in Feldkirchen in nicht-öffentlicher Ausschusssitzung debattiert. Auch in der Gemeinderatssitzung erfolgte kein Schlagabtausch zwischen den Fraktionen. Kämmerer Manuel Wagner und sein Team erhielt für das umfangreiche Zahlenwerk Dank seitens der Fraktionen und von Bürgermeister Andreas Janson. „Der Haushaltsplan muss von der Kommunalaufsicht nur gewürdigt werden, da wir keinen Kredit aufnehmen“, erklärte Wagner. Relativ zügig erwartete er diese Würdigung. Damit wäre in Feldkirchen die sogenannte „Haushaltslose Zeit“ beendet, in der zum Beispiel Personalangelegenheiten bezüglich Beförderung und Einstellung auf Eis liegen. Gerade im Personalbereich will Feldkirchen aufstocken. Das Umweltamt soll mit einem Klimamanager und einer Schreibkraft erweitert werden. Ebenso soll ein Sozialpädagoge eingestellt werden.

Mit rund 4,7 Millionen Euro kalkulierte Wagner Personalausgaben im Verwaltungsbereich gemäß dem Stellenplan samt Zuschlägen. Insgesamt beträgt der Betriebskostendefizitausgleich für alle Kindertagesstätten rund 2,7 Millionen. Zweifelsohne ist die Kreisumlage mit 10,3 Millionen Euro der größter Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt. Weitere 1,5 Millionen Euro muss Feldkirchen als Gewerbesteuerumlage weitergeben. Gut zehn Millionen Euro fließen in den laufenden Betrieb der Gemeinde und in den Unterhalt.

Die Investitionen für den Vermögenshaushalt gliedern sich in Grunderwerb mit 1,5 Millionen Euro sowie 410.000 Euro für Ersatzbeschaffungen bei der Feuerwehr und 140.000 Euro für den Bauhof. Im Bereich der Baumaßnahmen schlagen zu Buche: die Umbaukosten der Grundschule mit einer modernen Lüftungsanlage für 1,5 Millionen Euro, die Umstellung der Schule auf LED-Beleuchtung mit 200.000 Euro und der Kinderkrippenneubau auf dem ehemaligen BayWa-Gelände mit 220.000 Euro. Erneut investiert Feldkirchen 200.000 Euro in die Bewässerung des Sportgeländes. Für zusätzliche E-Ladesäulen in der Tiefgarage des Rathauses und für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung werden 260.000 Euro geplant. Für die Mittelschule in Kirchheim ist eine Verbandsumlage für Investitionen von 296.600 Euro angesetzt.



Neben den Rücklagen zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes kalkulierte Kämmerer Manuel Wagner seinen eigenen Angaben zufolge sehr konservativ die Gewerbesteuereinahmen mit 14 Millionen Euro und die Grundsteuer mit 1,1 Millionen Euro. Vom Einkommensteueranteil sowie der -ersatzleistung hofft Feldkirchen 7,8 Millionen Euro und 1,7 Millionen als Umsatzsteueranteil zu erhalten.



„Ende des Jahres“, so schätzte Kämmerer Wagner, „werden die Rücklagen bei etwa 6,3 Millionen Euro liegen, gemäß der Finanzplanung bis ins Jahr 2025 noch bei etwa 3,6 Millionen Euro“. Dabei kommen noch ordentlich Kosten im zweistelligen Millionen-Wert für Gymnasium und Realschule auf die Gemeinde zu.