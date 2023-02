Rundgang auf der Baustelle

Teilen

Baustellen-Besuch: Sebastian Praun (Bau und Facility-Management KJF, v.l.), Kreisrat Maximilian Böltl, Staatsministerin a.D. Kerstin Schreyer, Sabine Kotrel-Vogel vom Clemens-Maria-Kinderheim, Psychologin Franziska Jähne und Mauricio Lew, Bereichsleitung der Heilpädaogischen Tagesstätte. © Andreas von Mendel/oh

Kinder mit besonderem Förderbedarf können ab März die neue Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) des Clemens-Maria-Kinderheims in Putzbrunn beziehen.

Putzbrunn – Am 1. März soll der Neubau der Heilpädagogischen Tagesstätte des Clemens-Maria-Kinderheims in Putzbrunn bezugsfertig sein. „Mit dem Baufortschritt sind wir sehr zufrieden, als Einzugstermin ist der 1. März angedacht. Die Entscheidung, unsere HPT in Holzbauweise mit einem Generalunternehmer zu errichten, war goldrichtig. Alles hat zügig geklappt und auch die Kosten wurden eingehalten“, freut sich Sabine Kotrel-Vogel, die Gesamtleiterin des Clemens-Maria-Kinderheims.



Der Spatenstich war Anfang Mai vergangenen Jahres erfolgt. Die Schirmherrin des Projekts, die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer aus Unterhaching, hat nun, in Begleitung von Kreisrat und Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl, sich ein Bild von den Bauarbeiten gemacht. „Ich freue mich, dass hier eine neue Heilpädagogische Tagesstätte entsteht, bei der die Räumlichkeiten von Anfang an praxisorientiert gedacht sind. Ich habe selbst vor meinem Studium ein Jahr in einer HPT gearbeitet und weiß, wie wichtig HPTs für Kinder mit besonderem Förderbedarf sind. Die Erzieher, aber auch die Kinder, werden in diesem Gebäude viel Freude haben.“



In drei Gruppen werden ab März jeweils neun Kinder betreut. „Neben täglich wechselnden Angeboten wie Basteln, Fußball, Schlittenfahren und einer guten Unterstützung im schulischen Bereich legen wir großen Wert auf eine heilpädagogische Förderung, die den Kindern vor allem im sozialen Miteinander helfen soll“, sagt Kotrel-Vogel.