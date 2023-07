Sammelspaß für alle - Hier gibt es die Helfendorfer Feuerwehr-Sticker

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Helfendorf üben hier den Ernstfall. Bei einem simulierten Verkehrsunfall wird eine verletzte Person geborgen. © FF Helfendorf

Alltagshelden zum Aufkleben: Die Freiwillige Feuerwehr Helfendorf gibt es jetzt als Sticker samt Sammelalbum zum Sammeln.

Helfendorf – Wer kennt es nicht von „früher“? In kleinen Süßigkeiten waren sie lange vertreten. Zu Hause wurde gesammelt und in den Schulen getauscht. Kleine Sticker von Sportlern, ganze Alben wurden voll geklebt und doppelte Sticker getauscht. Die Freiwillige Feuerwehr Helfendorf ist in einem eigenen Stickeralbum vertreten. Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, die eigene Gemeinschaft in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die „großen Stars“ des Sports gilt, wird für die Freiwillige Feuerwehr Helfendorf ab dem 8. Juli Realität.

Dann startet der Verkauf der individuellen Alben und wird ab 10 Uhr mit einem großen Grillfest der Feuerwehr Helfendorf auf dem Parkplatz von Rewe in Großhelfendorf gefeiert. Ein Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Hüpfburg, Spritzwand und vielem mehr ist geboten. Für eine kulinarische Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.



2 Euro pro Album gehen an Feuerwehr

Jedes Mitglied der Feuerwehr kann sich beim Einkauf seine Teamkollegen in Stickerform nach Hause holen. Fans können das Projekt tatkräftig unterstützen und dabei auch noch Gutes tun: Jeweils 2 Euro pro verkauftem Album sowie Erlöse durch Werbeseiten fließen direkt in die Kasse der Freiwilligen Feuerwehr.



Ab Sammelstart sind dann für zehn Wochen viele verschiedene Sticker der Feuerwehrmitglieder in den ­nostalgischen und recycelbaren Sticker-Tütchen zu ergattern.



Sammelspaß: Hier gibt es die Sticker

Die Sammelhefte im Feuerwehr-Look sind bei Rewe an der Römerstraße 16 erhältlich. Am Ende jedes Albums befindet sich eine Wundertüte mit zwölf Stickern. Damit es auch außerhalb des Betriebs weiterhin heiß her geht, wurde für die Feuerwehr eine Online-Tauschbörse eingerichtet.



„Es wird ausgerückt, um zu löschen, zu retten und zu helfen, wenn jemand in Not geraten ist. Stets ehrenamtlich und oft unter dem Einsatz des eigenen Lebens. Feuerwehrleute dürfen nicht auf dem Schlauch stehen! Dafür gebührt höchster Respekt und es gilt Danke zu sagen, denn Dienst am Nächsten und das damit verbundene Engagement kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden.“, schreibt der Verein im Vorwort des Sticker-Albums.