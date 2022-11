Helferkreis engagiert sich für Kinder in Feel-Home-Häusern

Von: Iris Janda

Teilen

Nach dem Martinsumzug konnten sich die Kinder aus den Feel-Home-Häusern bei Punsch und Gebäck stärken. © oh

Gemeinsames Basteln, Spielen und Vorlesen – das organisieren vier Frauen des Helferkreises regelmäßig für die Kinder in den Feel-Home-Häusern. Und es werden weitere Ehrenamtliche als Familienpaten benötigt.

Seit 2016 gibt es schon die Feel-Home-Häuser für Asylbewerber und Geflüchtete an der Ottobrunner Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Während zunächst vor allem Männer dort untergebracht waren, kommen seit etwa eineinhalb Jahren immer mehr Familien in die Unterkunft – in der Regel mit vielen Kindern. Diese werden in Kindereinrichtungen und Schulen integriert, haben aber in der Unterkunft nur wenig Freizeitbeschäftigung.



In diesem Frühjahr haben sich daher vier Frauen aus dem Helferkreis der Caritas für die Feel-Home-Häuser zusammengeschlossen, um sich speziell um die Kinder in der Unterkunft zu kümmern. In loser Folge veranstalten sie etwa alle zwei Wochen ein kleines Freizeitprogramm mit den Kindern. „Es wird gemeinsam gebastelt, gespielt oder vorgelesen“, berichtet Barbara Heiter. Sie koordiniert die Ehrenamtlichen für die Feel-Home-Häuser und ist Teil der Frauen, die für die Kinder für Abwechslung sorgen.

Etwa 15 bis 18 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren nutzen derzeit das Angebot. Zuletzt stand mit dem Martins-Umzug ein besonderes Highlight für die Kinder an. Vor den Herbstferien wurden dafür schon gemeinsam Laternen gebastelt, in der Ferienzeit dann die Lieder geübt. Viele der jüngeren Kinder können noch nicht so gut Deutsch. „Aber mit Laterne, Laterne sind wir dann mit der ersten Strophe durch die Straßen gezogen“, erzählt Heiter, die als Lehrerin arbeitet. Danach gab es einen kleinen Umtrunk mit Kinderpunsch und Martinsgänsen, die eine Helferin gebacken hatte.



Für die Aktivitäten stehen den Ehrenamtlichen seit Herbst vergangenen Jahres vom Landratsamt vier schmale Container bei den Feel-Home-Häusern zur Verfügung. Für die Einrichtung mussten ebenfalls die Helfer sorgen, Sofas, Tische und Co. wurden beispielsweise über Online-Portale organisiert. Ein Container konnte zudem mit PCs aus der AWO Rumpelkammer in Ottobrunn ausgestattet werden. Dort können die erwachsenen Bewohner der Feel-Home-Häuser beispielsweise nach Jobs suchen und Bewerbungen schreiben. Die Betreuung der PCs übernehmen ebenfalls Ehrenamtliche des Helferkreises.



Woran es derzeit fehlt, sind Personen, die als Paten für Familien aus den Feel-Home-Häusern fungieren. Ihre Aufgabe ist es, die Kinder in ihrer Freizeitgestaltung zu fördern und so zu deren Integration beizutragen, etwa indem sie dabei helfen, diese in die örtlichen Vereine zu vermitteln. Das zu arrangieren, sie aufwendiger als man denkt, meint Heiter.

Die Paten sind unter anderem dafür zuständig, die Kinder beim Verein anzumelden sowie diese – beispielsweise zum Fußballtraining – zu bringen und abzuholen. Etwa zwei bis drei Stunden die Woche würde diese Aufgabe beanspruchen, schätzt Heiter. „Man muss sich in den Familien viel Zeit nehmen“, erklärt die ehrenamtliche Koordinatorin. Viele könnten nur schlecht deutsch und wenig englisch.

Zudem gehe es auch darum, kulturelle Unterschiede zu erklären, um so Missverständnisse zu vermeiden. „Zum Beispiel, dass man bei uns pünktlich sein muss“, verdeutlicht Heiter. Der Aufwand variiere je nach Familie. Bei Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland leben, müsse sich mehr Zeit genommen werden als für Familien, die bereits mit den hiesigen Strukturen vertraut sind.

Weitere Infos und Kontaktmöglichkeit unter www.asyl-hksb.de oder telefonisch bei Jörg Großschmidt unter 0171 11 27 970.

Iris Janda

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.