Hilfe für die Ukraine ‒ Hier können Menschen aus dem Würmtal spenden und Unterkünfte für Geflüchtete anbieten

Von: Jonas Hönle

Teilen

Das Würmtal sammelt Spenden und sucht Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine. © Marion Bredl

Hilfe für die Ukraine - Hier können Bürger aus den Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Gauting, Neuried und Krailling spenden und Unterkünfte für Geflüchtete anmelden...

Das Würmtal zeigt große Solidarität und bereitet Hilfe für die Ukraine vor. Es werden Spenden gesammelt und Unterkünfte für Geflüchtete gesucht. Hallo hat zusammengefasst wo und wie Bürger der Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Gauting, Neuried und Krailling helfen können.

Hilfe für die Ukraine - Hier können Menschen aus dem Würmtal spenden und Unterkünfte für Geflüchtete anbieten

Der kath. Pfarrverband Gräfelfing sammelt bei der Aktion „Hilfe für Menschen in Not“ Sachspenden und hat ein Spendenkonto eingerichtet.

Der AWO Kreisverband München-Land e.V. sendet Transporte mit Hilfsgüter in die Ukraine und sammelt Spenden und Klamotten.

Bürger in Planegg können sich unter Fluechtlingshilfe@planegg.de oder 089 – 899 26 298 an die Gemeinde wenden, wenn sie Unterkünfte für ukrainische Geflüchtete bereitstellen möchten.

Bürger im Landkreis München können sich an koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de wenden, wenn sie Platz zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine haben, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten.

Bürger aus dem Landkreis Starnberg können Unterkünfte für geflüchtete aus der Ukraine unter ukraine-hilfe@lra-starnberg.de anmelden. Gesucht werden auch Ehrenamtliche Helfer und Personen, die die ukrainische Sprache beherrschen und als Dolmetscher eingesetzt werden können und möchten.

Für Bürger aus Gauting hat die Gemeinde alle Infos über Spenden und Angebote für Unterkünfte hier zusammengestellt.

Der Helferkreis Krailling sammelt Sachspenden. Diese können immer donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr in Krailling im Gemeindehaus Hubertus in der Hubertusstr. 2 (Ecke Pentenrieder Straße) abgegeben werden.

Die Schrauberhütte des Vereins Miteinander e.V. nimmt gebrauchsfähige Fahrräder auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums in Planegg, im Naturfreundehaus hinter dem Kletterturm entgegen. Spender werden unbedingt um vorherige Kontaktaufnahme gebeten.

Auf www.ukraine-hilfe.bayern.de können alle Bürger in Bayern unkompliziert Hilfe anbieten. Besonders gefragt sind Dolmetscher und Personen mit ukrainischen Sprachkenntnissen, die Geflüchtete aus der Ukraine bei Behördengängen oder Ähnlichem unterstützen können. Zudem können Angebote für Unterkünfte sowie Transportdienstleistungen hochgeladen werden.

Demo gegen Ukraine-Krieg im Würmtal - Frauen Union Gräfelfing veranstaltet Kundgebung zur Solidarität am Dienstag

Die Frauen Union Gräfelfing reagiert auf die aktuelle Lage und die als stilles Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie gedachte Aktion am Weltfrauentag wird zur Kundgebung zur Solidarität mit den zahlreichen Opfern des sinnlosen und furchtbaren Krieges in der Ukraine. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 08.03.2022 von 18:00 – 20:00 Uhr vor dem Gräfelfinger Bürgerhaus, statt.

Quelle: www.hallo-muenchen.de