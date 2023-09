Größerer Fahrradparkplatz: 48 weitere Stellplätze am Bahnhof

Von: Raffael Scherer

Teilen

Weitere Fahrradstellplätze am Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn beschlossene Sache. © Sabine Beisken-Henge

Am Höhenkirchen-Siegertsbrunner Bahnhof können bald noch mehr mit dem Rad anreisen und ihr Gefährt guten Gewissens stehen lassen.

Höhenk.-Siergertsbr. –Wer sein Fahrrad am Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn parken möchte, musste schon mehrmals auf einen Stellplatz verzichten, da sie regelmäßig überfüllt sind. Nun hat der Ausschuss beschlossen 48 weitere Stellplätze zu errichten.

Mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann schnell wieder auf dem Rad nach Hause: Gar nicht so einfach, wenn man das Rad nirgendwo abstellen kann. Die vorhandenen Fahrradstellplätze auf der Westseite des Bahnhofs in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sind gut besucht und häufig belegt. Deshalb hat der Ausschuss in der vergangenen Sitzung beschlossen, das kontingent um 48 weitere Fahrradstellplätze zu vergrößern.

Doppelstöckige Variante in Planung

Dazu, wie die neue Anlage aussehen soll, gab es verschiedene Vorschläge. Nun soll eine doppelstöckige Variante gebaut werden. Fahrräder können dann zukünftig gleich auf zwei Ebenen untergebracht werden. Um zur oberen Fläche zu gelangen, wird eine Hebehilfe eingerichtet, so die bisherige Planung. Die Kosten für den Bau im Haushalt der Gemeinde belaufen sich nach aktuellen Berechnungen auf 112.000 Euro, davon werden 70 Prozent aus staatlichen Fördermitteln finanziert.