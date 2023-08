Ausflüge und Schwimmen statt Hallensport in Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Von: Raffael Scherer

Da die Mehrzweckhalle noch eine Weile gesperrt bleibt, sammeln Lehrer der Schulen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ausgefallene Sportstunden. Die Stunden sollen dabei etwa für mehrere Einheiten an Schwimmunterricht im Hallenbad Hohenbrunn-Riemerling genutzt werden. © Gemeinde

Da die Mehrzweckhalle bis 2024 nicht genutzt werden kann, müssen sich die Schulen Sportunterricht-Alternativen ausdenken.

Höhenk.-Siegertsbrunn – Da die Bauarbeiten in der Mehrzweckhalle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn voraussichtlich noch bis zum Jahreswechsel andauern, versuchen die lokalen Schulen, sich verschiedene Alternativkonzepte einfallen zu lassen. Die Lehrer an der Sigoho-Marchwart Grundschule etwa lassen den vorgesehenen Sportunterricht ausfallen und sammeln die dafür angedachten Stunden, sodass daraufhin jeweils ein kompletter Wochentag nur für einen Tagesausflug nach draußen verwendet werden kann. Also statt einzelner Stunden ein ganzer Tag für Ausflüge. Dabei geht es an die verschiedensten Orte zur Bewegung. Je nach Jahreszeit und Witterung geht es etwa von der Soccer-arena bis hin zum Schlittenberg bei jedem Wetter an die unterschiedlichsten Orte.



Die Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule dagegen möchte unter anderem den Schwimmunterricht weiter ausbauen: „Aus diesem Grunde habe ich zur Entlastung unserer kleinen EKS-Turnhalle im Hohenbrunner Hallenbad Schwimmbahnen für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 angefragt und dann auch erfolgreich gebucht“, so Schulleiter Torsten Bergmühl.



Mehrkosten von 2500 Euro

Daher bittet die Schule die Gemeinde nun um Genehmigung der durch den notwendigen Bustransport vom der Schule zum Schwimmbad entstehenden Mehrkosten, die über den Schulhaushalt nicht gedeckt sind, da diese ja bisher nicht vorgesehen waren.



Der Bustransport kostet dabei 2500 Euro mehr als ursprünglich im Haushalt kalkuliert. Für 2024 fallen dann voraussichtlich noch einmal 4800 Euro zusätzlich an. Gegen die zusätzlichen Mehrkosten hatte der Höhenkirchen-Siegertsbrunner Gemeinderat nichts einzuwenden und beschloss die Deckung einstimmig. Gerade, da es unter anderem wegen der Pandemie immer noch zu viele Kinder gäbe, die nicht oder nicht gescheit schwimmen könnten, so die Begründung des Gremiums.