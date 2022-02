Höhenkirchen-Siegertsbrunn bestellt UV-C-Luftreiniger für Seniorenzentrum

Von: Iris Janda

Im Seniorenzentrum in Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden künftig UV-C-Luftreiniger eingesetzt. © dpa/Bernd Weißbrod

Das Seniorenzentrum in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird in zwölf Räumen mit UV-C-Luftreinigern ausgestattet. Der Bauausschuss genehmigte dazu Mittel in Höhe von 50.000 Euro.

Im Januar gingen an den gemeindeeigenen Grundschulen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sowie in den dortigen Kinderbetreuungseinrichtungen UV-C Luftreinigungsgeräte in Betrieb (HALLO berichtete). Die Gemeinde ist damit eine der ersten in der Region, die auf diese Technik setzt. Anders als Luftreinigungsgeräte mit Hepa-Filtern, die regelmäßig getauscht werden müssen, werden dort durch ultraviolettes Licht Viren und Bakterien direkt im Gerät abgetötet.

Die CSU-Fraktion hatte im Dezember 2021 einen Antrag gestellt, auch das Seniorenzentrum „Wohnen am Schloßanger“ mit Luftreinigern auszustatten. Zwischenzeitlich wurde das Seniorenzentrum mit den Luftreinigungsgeräten mit Filtern ausgestattet, die in der Erich Kästner Schule bereits vorhanden waren, aber dort wegen der Lautstärke nicht länger verwendet werden konnten.



Da aber auch im Seniorenzentrum die Geräte aufgrund ihrer Lautstärke und Wärmeentwicklung nicht durchgehend eingesetzt werden konnten, entschied sich die Gemeinde, die Räumlichkeiten durch das Ingenieurbüro IBDM aus Hohenbrunn auf den Einsatz von UV-C-Geräten überprüfen zu lassen. Das Büro hatte bereits für die Schulen und Betreuungseinrichtungen eine Untersuchung angestellt, auf deren Grundlage die Gemeinde die Luftreiniger bestellte.



Detlef Malinowsky, Geschäftsführer des Ingenieurbüros, stellte die Ergebnisse der Untersuchung in der jüngsten Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses vor. Untersucht wurden 20 Räume des Seniorenzentrums.



Der Ausschuss entschied sich dafür, dass insgesamt zwölf Räume mit den UV-C-Luftreinigern ausgestattet werden sollen, darunter das Foyer sowie Gemeinschafts- und Mitarbeiterräume. Dadurch entstehen außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro. Förderprogramme gibt es – anders als bei den Schulen – für die Ausstattung von Seniorenheimen nicht.

