Eine Ära der Büchereien: Elisabeth Reibnagl übergibt Leitung

Von: Raffael Scherer

Teilen

Elisabeth Reibnagl (links) verabschiedet sich nach 26 Jahren von ihrer alten Wirkungsstätte und legt die Gemeindebibliothek in die Hände von Ingrid Hartmann. © Ursula Lindenberg

Bei der Gemeindebücherei Höhenkirchen-Siegertsbrunn übergab Elisabeth Reibnagl nach 26 Jahren die Leitung an Ingrid Hartmann.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Ingrid Hartmann löst Elisabeth Reibnagl nach 26 Jahren als Leiterin der Gemeindebücherei ab Seit April 1997 leitete Elisabeth Reibnagl die Gemeindebücherei Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Geboren wurde Elisabeth Reibnagl im westlichen Teil Rumäniens. Sie studierte Germanistik und Romanistik und arbeitete 27 Jahre als Deutschlehrerin. Im Jahr 1994 zog sie mit ihrer Familie nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Zu Beginn ihrer Amtszeit in der Bücherei arbeitete sie mit elf Ehrenamtlichen, im Laufe der Jahre ist die Zahl auf 23 gewachsen. Herzensprojekt Leseförderung: „Am wichtigsten war es mir, dass Kinder ans Lesen herangeführt werden“, so Elisabeth Reibnagl. Dafür ließ sie sich viel einfallen: Lesewettbewerbe für Grundschüler, Autorenlesungen, Krimifrühstück – um nur einige Aktivitäten zu nennen.



Leseclubs und Programme in Leben gerufen

Seit März dieses Jahres ist Ingrid Hartmann, gelernte Verwaltungsfachangestellte, nun die neue Leiterin der Gemeindebücherei mit ihren beiden Standorten. Ingrid Hartmann stieg im Jahr 1992 in München bei der Verlagsgruppe Random House ein. 2010 folgte dann ein kleiner Zwischenstopp in einer Literarischen Agentur und anschließend arbeitete sie einige Jahre in ihrer Wahlheimat Hhenkirchen-Siegertsbrunn – in der sie bereits seit 1997 lebt – in einer Buchhandlung. Hartmann möchte die Bücherei beleben, sie sichtbar, interkulturell und modern gestalten.



Auch ihr ist Leseförderung extrem wichtig, unter anderem plant sie einen Leseclub und ein interkulturelles Leseprogramm für Migranten. Eine vordringliche Aufgabe ist auch die Digitalisierung: Ende des Jahres führt sie eine neue Bücherei-Software ein. „Ich möchte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wieder hierherbringen. Ich weiß, dass viele junge Menschen gerne lesen und bin sicher, dass sie künftig vermehrt wieder in unsere Gemeindebücherei kommen“, so Ingrid Hartmann.