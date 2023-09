„Ein Meilenstein“: Drei Windräder für Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Von: Sabine Beisken-Hengge

Mitte 2025 sollen sie sich drehen: Visualisierung der drei Windräder, die im Höhenkirchner Forst geplant sind und für ökologische Stromerzeugung sorgen werden. © oh

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny plant weiter mit drei Windräder im Höhenkirchner Forst und berichtet über den derzeitigen Stand.

Die Planung für die Errichtung der drei Windräder im Höhenkirchner Forst schreitet voran. In der Gemeinderatssitzung im Oktober soll spätestens der Beschluss gefasst werden, die Förderung bei der Bundesnetzagentur zu beantragen. Dafür ist die Genehmigung des Landratsamtes notwendig. Wie der Zeitrahmen bis zur Errichtung der Windkraftanlage gesteckt und warum es wichtig ist, die Zusage zur Förderung zügig zu erhalten, darüber hat HALLO mit Mindy Konwitschny, Bürgermeisterin von Höhenkirchen-Siegertsbrunn, gesprochen.

HALLO: Welche Bedeutung kommt der Genehmigung des Landratsamtes, die bis Ende September vorliegen soll, zu?

Mindy Konwitschny: Nur mit der Genehmigung können wir uns bei der Bundesnetzagentur für die EEG-Ausschreibung bewerben. Wenn die Genehmigung da ist, brauchen wir den Grundsatzbeschluss im Gemeinderat, die Windräder zu bauen. Das wird spätestens in der Oktobersitzung sein, immer unter dem Vorbehalt, dass die Genehmigung dann da ist.

Was beinhaltet die Förderung der Bundesnetzagentur?

Es ist immer so, dass ein gewisses Kontingent an Megawattstunden zur Förderung vergeben wird, Zur Zeit sind das für uns 11 Cent pro Megawattstunde, die wir an Förderung bekommen. Dieses Jahr ist es sehr günstig, die Förderung zu beantragen, weil in Bayern nicht viele weitere Windkraftanlagen entstehen. Wir in Bayern, die wir keine Starkwindregion sind, konkurrieren auch noch mit Bewerbern aus dem Norden. Deshalb können wir in diesem Jahr, in dem es weniger Mitbewerber aus Bayern gibt, sehr sicher sein, die Zusage zur Förderung zu bekommen.

Zuschlagfaktor ist entscheidend

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny liegt das Windkraftprojekt am Herzen. © Robert Brouczek

Wie kann Bayern mit dem windigen Norden mithalten?

Je nach Region erhält man deshalb einen Zuschlagsfaktor. Als Schwachwindregion bekommen wir einen Bonus, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das ist auch bei Photovoltaik so.

Ab wann kann erstmals Strom eingespeist werden, wenn alles nach Plan läuft?

Die Stromeinspeisung findet erstmals Mitte 2025 statt.

Bürger können Anteile erwerben

Die Windräder werden demnach Anfang 2025 aufgestellt?

Ja, Ende 2024, Anfang 2025. Es wird natürlich bereits in 2024 mit den Vorarbeiten begonnen.

Wie genau profitieren die Bürger vom Ökostrom aus Windkraft im Höhenkirchner Forst?

Es wird eine Bürgerbeteiligung geben, die Bürger können Anteile erwerben und so auch monetär profitieren. Natürlich profitieren auch alle Bürger davon, wenn sich die Gemeinde beteiligt. Zu welchen Anteilen das sein wird, dazu muss der Gemeinderat noch Beschlüsse fassen. Wir als Gemeinde geben unsere Gewinne, die wir dadurch erzielen, immer für Projekte für die Bürger aus.

Gibt es dennoch weiterhin Bedenken seitens der Bürger, beispielsweise hinsichtlich der Baumfällungen oder der Optik?

Natürlich gab es Bedenken hinsichtlich der Optik. Aber wir können keine Windräder bauen, die man nicht sieht. Aber man erkennt: ‚Die machen was für erneuerbare Energien, die sind aktiv!‘ Die Bäume, die im Bannwald gefällt werden, werden am Rande des Bannwaldes, also hier und nicht irgendwo anders, auch wieder aufgeforstet.

Fällungen ab Februar 2024

Wann beginnen denn die Baumfällungen?

Mit den Baumfällungen beginnen wir wahrscheinlich im Februar 2024. Danach muss man das Gebiet erst mal in Ruhe lassen, bevor weiteren Rodungsarbeiten kommen. Wurzelstockentfernungen zum Beispiel können erst ab Mai erfolgen, weil wir die Haselmaus, die eine geschützte und bedrohte Art ist, bei uns haben. Die Haselmaus muss erst aufwachen, sie überwintert in den Wurzelstöcken. Erst dann kann sie mithilfe beteiligter Firmen, umziehen.

Wie verhält es sich mit der Abstandsregel 10 H (die zehnfache Höhe eines Windrades Abstand zur nächsten Wohnbebauung)?

Bei uns wird die Regel fast eingehalten. Aber dadurch, dass wir Konzentrationsflächen ausgewiesen haben, müssen wir sie nicht genau einhalten, es darf leicht davon abgewichen werden. Die Windräder im Höhenkirchner Forst stehen mitten im Wald, in der weitest möglichen Entfernung von den umliegenden Gemeinden. Lärmbelästigung muss also niemand fürchten.

Ein Meilenstein für den Landkreis

Was bedeutet dieses Projekt für Sie persönlich?

Ich freue mich, wenn die Genehmigung vom Landratsamt da ist. Das ist ein Meilenstein. Wichtig ist es auch, Windprojekte mit dem Bürger gemeinsam durchzuziehen, mit Bürgerinformationsabenden, wie sie auch bei uns mehrfach stattgefunden haben. Das und auch die finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger sind der Weg, Akzeptanz für Windräder zu steigern. Und wir schaffen den Klimawandel nur, wenn wir mehr Erneuerbare Energien haben.

Weitere Infos gibt es unter: windenergie-hoehenkirchner-forst.de.

Interview: Sabine Beisken-Hengge