Neues Wohn- und Gewerbegebiet für Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Von: Sabine Beisken-Hengge

Der Saal in den Räumen der Feuerwehr Höhenkirchen-Siegertsbrunn war gut gefüllt. © Sabine Beisken-Hengge

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny stellte bei Bürgerinfoabend Pläne für das Areal westlich der Wäch­terhofstraße vor.

Höhenk-Siegertsbr. – Bei einem Bürgerinfoabend stellte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny kürzlich das Vorhaben für ein neues Wohn- und Gewerbegebiet auf einem Areal in Höhenkirchen westlich der Wäch­terhofstraße vor. Bis die Bagger rollen können, ist dem allerdings noch eine lange Planungsphase vorgeschaltet, während der die Bürger Einfluss nehmen können. Rund 100 Bürger waren der Einladung der Bürgermeisterin gefolgt. Gespannt lauschten die Menschen aller Altersklassen ihren Ausführungen und den Erläuterungen des beauftragten Planers Oliver Prells.

Die Reihenfolge sei ganz klar, sagte Mindy Konwitschny den Bürgern, erst werde das Wohngebiet gebaut, dann das Gewerbegebiet. Dennoch erläuterte sie zunächst die geplante Erschließung des Areals für Unternehmen. Dabei wies sie deutlich auf den Unterschied zwischen Industrie- und Gewerbegebiet hin. Zu ersterem gehören beispielsweise auch Fabriken und Produktionsanlagen, auf dem vorgesehenen Areal westlich der Wächterhofstraße soll „nicht störendes“ Gewerbe, wie zum Beispiel aus der Informations- und Kommunikationsbranche oder Kreativwirtschaft angesiedelt werden.

Standort soll attraktiv für Gewerbe werden

Westlich der Wächterhofstraße entsteht ein neues Gewerbe- und Wohngebiet. Die Planung steht noch ganz am Anfang. © Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn

„Wir sind ganz nah am Standort München und könnten dadurch auch sehr attraktiv sein für Unternehmen, Arbeitsplätze schaffen und langfristig die Kaufkraft am Ort stärken“, eröffnete Mindy Konwitschny den Katalog an Argumenten, der zur Entscheidung geführt hat, auf dem Gebiet an der Wächterhofstraße auf zirka 40.000 Quadratmetern Gewerbe anzusiedeln. Bei den Gewerbeeinnahmen sei Höhenkirchen weit abgeschlagen hinter anderen vergleichbaren Gemeinden im Landkreis.

„Wir brauchen einen guten Wirtschaftsstandort, der attraktiv ist für gutes Gewerbe“, stellte Konwitschny fest und erläuterte im Anschluss, wie dabei vorgegangen werden soll. Dabei sind zum Beispiel Richtlinien aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern zu beachten. „Wir sind noch ganz am Anfang. Es ist noch kein Plan gezeichnet.“ Zunächst hat sich der Gemeinderat Gedanken gemacht: „Wie wollen wir zukünftig bauen? Welche Art von Gewerbe wollen wir haben? Außerdem müssen Nachhaltigkeitskriterien für das Gewerbe-, aber auch das Wohngebiet aufgestellt werden.



Besonders Senioren berücksichtigt

Außerdem wurde für die vorgesehene Wohnsiedlung Planer Oliver Prells mit ins Boot geholt. Vorgesehen ist eine „kompakte“ Wohnbebauung. Auch hier soll strikt nach Nachhaltigkeitskriterien vorgegangen werden. Vorbild ist die Wohnsiedlung „Klosteranger“ in Weyarn. Hier hatte eine Begehung stattgefunden. Oliver Prells präsentierte die Bauten in Weyarn, die durch Anlehnung an traditionelle Bauweise und Grünflächen innerhalb der Häusergruppe gekennzeichnet sind. Bilder davon sind auf der Homepage der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu sehen. Konzeptpläne erlauben es, Bürger in die Vorphasen unbürokratisch mit einzubeziehen.

Gebaut werden sollen vorrangig mehrere und kleinere Einheiten, damit beispielsweise auch Seniorinnen und Senioren, die in ihren Häusern nicht mehr selbstständig zurechtkommen, für ihre Bedürfnisse passende Wohnungen im Gemeindegebiet finden. „Dadurch werden an anderer Stelle wieder Häuser für Familien frei“, erläutert Mindy Konwitschny die Idee.



Lebhafte Diskussion mit Bürgern

Zudem schütze die kompakte Bauweise vor übermäßigem Flächenverbrauch und Zersiedelung und fördere kurze Wege. Gleichzeitig erlaube sie kosten- und energiesparendes Bauen. Die unbedingt vorgesehenen Grünzonen bilden einerseits einen Puffer zum Gewerbegebiet, dienen außerdem der Naherholung und dem Klimaschutz. Entstehen könnten Fuß- und Radwege, Spielplätze und Regenrückhaltebecken, wie es auch in Weyarn zu sehen ist. Auch Gemeinschaftsgärten seien vorstellbar.



Aufmerksam lauschten Bürger aller Generationen den anschaulichen Ausführungen. Im Anschluss entstand eine lebhafte Diskussion. Fragen nach der Straßenführung, den parkenden Wohnwägen in der Ottobrunner Straße, möglichen Verbreiterungen von Zufahrtsstraßen kamen auf, aber auch nach Kindertagesstätten und der verbesserten Anbindung des Neubaugebiets durch den ÖPNV.

Bürgermeisterin gibt Antworten

So wie in der Präsenzveranstaltung stellen Bürgermeisterin, Gemeinderat und Planer weiterhin und in Zukunft folgende Fragen an die Bürger der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn: „Welche Art von Wohnbebauung erwarten Sie? Welche Anregungen und Wünsche für die Wohnbaufläche (zum Beispiel Spielplatz) gibt es? Welche Art von Gewerbe soll sich ansiedeln? Was sind Ihre Vorstellungen für die Gestaltung des Gewerbegebiets?“

Antworten, weitere Fragen, Anregungen und Kritik können per E-Mail an rathaus@hksbr.de oder per Post an: Rathaus, Rosenheimer Straße 26, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn gerichtet werden. Alle Informationen, die das neue Gebiet Wächterhofstraße betreffen, werden unter www.hoehenkirchen-siegertsbrunn.de/Aktuelles/Neuigkeiten bekannt gegeben.