Einmal durch Deutschland ohne Platten: Janine Schneiders Fahrradreise

Von: Raffael Scherer

Nur mit reiner Muskelkraft radelte Janine Schneider von Höhenkirchen-Siegertsbrunn bis nach Flensburg. © privat

24 Tage brauchte Grünen-Gemeinderätin Janine Schneider, um mit dem Fahrrad von Höhenkirchen-Siegertsbrunn bis in den Norden Deutschlands zu fahren.

Höhenk.-Siegertsbr. – Eigentlich wollte Janine Schneider nur ans Meer, erinnert sich die 44-Jährige und lacht. Schon länger hatte sie eine Fahrradtour quer durch Deutschland geplant. Als dann im vergangenen Sommer gerade die Deutschlandroute des Radnetz Deutschlands diskutiert wurde, welche genau durch Höhenkirchen-Siegertsbrunn führt und alle Regionen Deutschlands miteinander verbinden soll, fasste sie sich ein Herz und ging das Projekt an.

Mit Bremerhaven als Ziel radelte die Grünen-Gemeinderätin im Juli schließlich alleine los. 22 Etappen in 24 Tagen radelte die 44-Jährige dabei mit ihrem Fahrrad, „noch nur mit Muskelkraft betrieben“, durch die Bundesrepublik. Dabei kehrte sie in Unterkünften, Jugendherbergen und Pensionen ein. Zelten wollte sie trotz des sommerlichen Wetters nicht. „Die Strecke war schon Anstrengung genug“, erklärt sie und lacht. Schließlich sei sie keine Sportradlerin sondern fahre lediglich aus Spaß.

Reparatur der Hinterradbremse

Von ihren Eindrücken erzählt Janine Schneider in einem Vortrag des örtlichen ADFC. © privat

Auf ihrer über 1000 kilometerlangen Strecke hatte sie überraschenderweise keinen einzigen Platten, freut sie sich berichten zu können. Lediglich einmal musste die Hinterradbremse repariert werden, schließlich waren auf der Strecke einige Abfahrten dabei.

Als Schneider dann in Bremerhaven ihr Ziel, das Meer, erreicht hatte, beschloss sie, ihre Reise noch ein wenig fortzusetzen. Schließlich wollte sie als historisch Interessierte schon immer mal das Wikingerdorf Haithabu, südlich von Flensburg, sehen. Also ging es mit dem Rad weiter gen Norden. Über Flensburg und Hamburg ging es schließlich mit dem ICE wieder gen Heimat. Im Gepäck hatte sie dabei ihre Erfahrungsberichte über die Beschaffenheit der Radwege in Deutschland.

Fazit zu deutschen Radwegen

Ihr Fazit: „Erstaunlich gut.“ Klar gebe es auch Wege, die zwar als Radwege gekennzeichnet sind, aber eigentlich nur ein unbewirtschafteter Forstweg seien, andernorts seien die Radwege gesperrt oder gleich mit einer Warnung vor der schlechten Beschaffenheit wie etwa durch Wurzelaufbrüche versehen. „Die Kommunenmühlen mahlen oft eben sehr langsam“, kommentiert sie. Aber auf der überwiegenden Strecke ging die Fahrt reibungslos.

Ihre Erfahrungsberichte schildert Schneider nun am Montag, 27. November, beim Vortrag „Radtour quer durch Deutschland“. Bei der Veranstaltung des ADFC Höhenkirchen-Siegertsbrunn um 19 Uhr im Familienzentrum „Alte Apotheke“ spricht Schneider über ihre Motivation, die Planung und wie es ihr als Alltagsradlerin auf dieser Tour allein quer durch Deutschland ergangen ist. Im Anschluss an den Vortrag lässt der Fahrrad-Club bei Glühwein und Keksen das Jahr Revue passieren. Da der Platz im Familienzentrum an der Bahnhofsstraße 30 beschränkt ist, ist eine Anmeldung für die Veranstaltung per E-Mail an hoehenkirchen-siegertsbrunn@adfc-muenchen.de erforderlich. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.