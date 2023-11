Bitte nochmal: Bürgerversammlung für Jugendliche voller Erfolg

Von: Sabine Beisken-Hengge

Jugendliche aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn wünschen sich zusätzlich zur Blue Box (im Bild) weitere Orte, an denen sie sich treffen können. © oh

Kürzlich rief die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn Jugendliche zur Bürgerversammlung zusammen. Die Rückmeldung kann sich sehen lassen.

Höhenk.-Siegertsbr. – Auch für Mindy Konwitschny war es eine neue Erfahrung und der Rückblick zaubert ihr ein Lächeln aufs Gesicht. „Es war ein voller Erfolg. 70 Jugendliche haben teilgenommen und sich leidenschaftlich eingebracht.“ Bei der letzten Gemeinderatssitzung konnte die Rathauschefin kurz Bilanz ziehen.

Für die 14- bis 27-Jährigen aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn bot sich erstmals die Möglichkeit, auch in Teamarbeit, Ideen und Projektvorschläge direkt an die Bürgermeisterin zu richten. Ganz oben auf der Wunschliste der Jugendlichen stehen – und hier herrscht in vielen Gemeinden Mangelware —mehr Plätze, an den sie sich in ihrer Freizeit treffen können.

Jugendzentrum gut ausgestattet

Bislang steht hier die Blue Box zur Verfügung, die ein umfassendes Angebot vom Offenen Treff, der immer montags bis freitags nachmittags stattfindet , bis zur Ferienbetreuung unterbreitet. Es gibt gemütliche Räume zum Treffen und Ratschen, aber auch zum Billard- oder Kicker-Spielen. Zudem verfügt das Jugendzentrum auch über ein Außengelände. Mehr Infos dazu gibt es unter www.kjr-hoesie.de/bluebox/. In der Versammlung wurde aber auch der Wunsch nach mehr Freiflächen innerhalb der Gemeinde, auf denen ein unkompliziertes Treffen zu jeder Zeit möglich ist, laut.

Außerdem richteten die Jugendlichen den Vorschlag an die Bürgermeisterin, ein Festival zu veranstalten. Beispielsweise könnten hier mehrere Bands auftreten, die sich ein Battle liefern.

Bitte zur monatlichen Wiederholung

Das Format einer Jugendbürgerversammlung kam ausgesprochen gut an. „Wir haben die Teilnehmer gefragt, ob sie sich eine Fortsetzung wünschen und wenn ja, in welchen Abständen“, berichtet Konwitschny. Ein- bis zweimal pro Jahr kam als Antwort zurück.

„Ein paar würden sich gerne monatlich in diesem Rahmen treffen – das schaffen wir nicht“, schmunzelt Konwitschny. Aber zweimal im Jahr könnte es künftig gut möglich sein, dass das Rathaus Höhenkirchen-Siegertsbrunn die jugendlichen Bürger ganz exklusiv zum konstruktiven Austausch einlädt. Das kann sich die Bürgermeisterin sehr gut vorstellen.