Heizen mit Gas, Öl oder Pellets: Gemeinde startet Umfrage in Riemerling

Für mehr Nachhaltigkeit bittet die Gemeinde Hohenbrunn alle Gebäudeeigentümer ihre derzeitige Heizsituation, Wünsche und Interessen mitzuteilen.

Riemerling – „Wir bitten alle Gebäudeeigentümer um Unterstützung“, ruft die Initiative Quartierskonzept Riemerling der Gemeinde Hohenbrunn in Zusammenarbeit mit der Dienstleistungsfirma Eniano auf. Um die Situation rund um die Wärmeversorgung in dem Stadtbezirk besser verstehen zu können, sollen sich möglichst viele Gebäudeeigentümer einen Moment Zeit nehmen und Fragen rund um ihre derzeitige Situation beantworten. Auch Riemerlinger Mieter werden dazu aufgerufen, den Eigentümer der Wohnung über die Umfrage zu informieren.

Auf dem Fragebogen geht es neben grundsätzlichen Fragen wie Adresse und Baujahr des Gebäudes darum, welches Heizsystem derzeit genutzt wird, also beispielsweise Heizöl, Erdgas, Holzofen oder -pellets, wobei Mehrfachnennungen möglich sind. Auch die Frage, ob eine PV-Anlage installiert ist und ob in den vergangenen 20 Jahren eine Sanierung des Heizsystems vorgenommen wurde ist zu beantworten.



Bürgermeister hofft auf Mitarbeit

Etwas genauer behandelt die Umfrage zu dem das Thema „Wärmenetz“ sowie die Unterkategorie „Fernwärme“, also ob Interesse an einem Fernwärmeanschluss oder einem Wärmenetzanschluss prinzipiell besteht.



Hohenbrunns Erster Bürgermeister Stefan Straßmair: „Unser Ziel ist es, eine nachhaltige, zukunftsfähige und stabile Versorgung des Quartiers zu gewährleisten. Dazu benötigen wir ihre Mitarbeit.“ Die Informationen, die sich die Initiative von der Umfrage erhofft, seien entscheidend, um passende Lösungen für die Bürger und das gesamte Quartier Riemerling zu entwickeln. „So können wir gemeinsam für eine fundierte Datenbasis sorgen, mit der wir einen weiteren Schritt zur Wärmeanalyse machen.“



Laut den an dem Fragebogen angehängten Datenschutzbestimmungen werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben und dienen lediglich der Entwicklung und dem Vergleich von Szenarien zur Energieversorgung. „Alle Angaben sind freiwillig und nur für den internen Gebrauch bestimmt“, stellt die Initiative klar.



Riemerlinger Gebäudeeigentümer können den Fragebogen entweder von der Gemeindewebsite unter www.hohenbrunn.de ausdrucken, ausfüllen und in den Briefkasten des Rathauses werfen oder ihn online unter www.energiebefragung.de/Riemerling ausfüllen. Der Abgabeschluss ist Freitag, 4. August. Und Bürgermeister Straßmair betont: „Ihre Mitwirkung ist essenziell für die Realisierung unserer Klimaschutzziele und Projektentwicklung.“ Bei Fragen steht Klimaschutzmanagerin von Schaubert per E-Mail an klimaschutz@hohenbrunn.de oder unter Telefon 08102/ 800-440 zur Verfügung.