Ohne Hilfe durchs Leben kommen: Senioren laut Umfrage zufrieden

Von: Raffael Scherer

Laut einer Seniorenbefragung fühlen sich die meisten betagteren Einwohner von Hohenbrunn wohl. Und das, obwohl sie von mehreren Angeboten der Gemeinde bisher noch gar nichts gehört haben, wie etwa dem Seniorenbus. © Raffael Scherer

Laut Umfrage fühlen sich rund zwei Drittel der Senioren in Hohenbrunn und Riemerling gut ins Gemeindeleben eingebunden.

Hohenbrunn/Riemerling – Was treibt die Senioren in Hohenbrunn und Riemerling um, wollte die Gemeinde zwischen Februar und April dieses Jahres bei einer Seniorenbefragung wissen. Nun präsentierten Anna Nocke und Tino Jeschar die Ergebnisse. „Der Fragebogen wurde an 1834 Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren in Hohenbrunn und Riemerling verteilt. Bereits nach einer Woche sind zahlreiche, ausgefüllte Fragebögen im Rathaus angekommen“, so das zufriedene Fazit der Gemeinde.



„Die Rücklaufquote bei ähnlichen Befragungen liegt üblicherweise bei maximal 20 Prozent. In Hohenbrunn haben sich sogar 27 Prozent der 1834 Befragten beteiligt. Dieser unerwartet hohe Rücklauf zeigt, wie wichtig es den Seniorinnen und Senioren ist, das Gemeindeleben in Hohenbrunn-Riemerling mitzugestalten. Zudem ist die Studie repräsentativ und gibt ein recht einheitliches Meinungsbild wieder.“



Gute Gemeinschaft und Nachbarn

Etwa jeder vierte Senior hat an der Umfrage teilgenommen, etwa in gleichen Teilen in Hohenbrunn (27,9 Prozent) und in Riemerling (25,4 Prozent). Das Durchschnittsalter lag dabei bei 77,1 Jahren. Laut Umfrage fühlen sich die Senioren sichtlich wohl: Fast 55 Prozent der Befragten fühlen sich in der näheren Umgebung „sehr wohl“ und knapp 21 Prozent „wohl“. Nur knapp vier Prozent gaben „unwohl“ an. Das liege laut 97 Stimmen der 484 Teilnehmer an der „guten ruhigen Wohnumgebung sowie Natur, Kultur und Freizeit“, sowie laut 95 Stimmen an „guter Gemeinschaft und Nachbarn“. Das bestätigten auch zusätzlich die Einmal-Antworten: „Wir leben in Luxus“, „Passt alles, viel besser geht nicht“ hieß es da. Auch die Möglichkeit, seit vielen Jahren im eigenen Haus wohnen zu können, tauchte dabei mehrmals auf.



Pflegebedürftig ist dabei nur ein sehr geringer Teil der Umfrageteilnehmer: 2,05 werden durch ein ambulantes Team gepflegt, 6,78 Prozent von Familie und Bekannten. 91,17 Prozent gaben derweil an, nicht pflegebedürftig zu sein. Ähnlich niedrig verhielt es sich bei der Frage, ob man einen Angehörigen pflege. 91,84 gaben „Nein“ als Antwort an. 2,51 pflegen einen Angehörigen mit Demenz, 5,65 mit Pflegegrad. Unter den Pflegenden gaben knapp 70 Prozent an, dass sie sich eine Tagesbetreuung als Unterstützung wünschen würden. 15 Prozent wollen eine Angehörigengruppe, 16,11 Prozent wünschen sich eine Demenz-WG als Unterstützung. Auch bei den Einmal-Antworten verweisen die Befragten entweder auf Familienmitglieder, die sich direkt oder dank ihrer Kontakte im Pflegefall kümmern würden.



Wenig Interesse an Senioren- und Behindertenbeirat

Informiert wird sich über die Angebote der Gemeinde laut überwiegender Mehrheit (63,7 Prozent) über das Gemeindeblatt. Am schlechtesten schneidet dabei die Gemeinde-Homepage (13,42 Prozent) ab, noch weit hinter liegt „Hören/Sagen“, das laut knapp einem Viertel der Befragten als Informationsquelle dient und somit sogar noch vor den Aushängen mit 22,88 die Nase vorn hat.



Das Angebot des Seniorenbeirates kennen dabei in Hohenbrunn und Riemerling 44,71 Prozent nicht, der Behindertenbeirat ist dabei 40,9 Prozent der Befragten unbekannt. Gleichzeitig scheint auch das Interesse der befragten Senioren, sich in einem der Räte für die Belange der Senioren stark zu machen, sehr gering. Gerade einmal 3,22 Prozent konnten sich vorstellen, für den Seniorenbeirat etwas zu leisten und nur 0,12 für den Behindertenrat. Ein wichtigeres Thema sei dabei das Interesse an alternativen Wohnprojekten, das zumindest etwa ein Drittel befürwortete.



Seniorenbus ist kaum bekannt

Denn offensichtlich scheint es bisher dank Gemeindeblatt und Hören/Sagen gut zu funktionieren: 63,77 Prozent der Riemerlinger Befragten fühlen sich gut in das gemeinschaftliche Leben eingebunden, in Hohenbrunn sind es sogar 68,75 Prozent. Die gemeindeeigenen Angebote hingegen scheinen noch bei vielen der Senioren nicht oder nur zu einem kleinen Teil durchgedrungen zu sein. Etwa die Kaiserstiftung ist 15,59 Prozent der Befragten unbekannt, 62,79 haben das Angebot noch nie genutzt.

Noch weniger Aufmerksamkeit bekommt bisher der Seniorenbus: Gerade einmal 0,86 Prozent, also vier Stimmen, gaben an, das Angebot häufig zu nutzen und neun Stimmen, also fast zwei Prozent, gaben „selten“ an. Die restlichen über 97 Prozent nutzen den Seniorenbus nie oder kennen ihn nicht. Auch der Verein „Die Privaten Seniorenfreunde Hohenbrunn“ erhielt ähnlich schlechte Ergebnisse. Nur etwa vier Prozent der Befragten haben das Angebot bisher genutzt. Den Seniorenclub Hohenbrunn ebenso nur knapp über drei Prozent.



Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad beliebt

Wovon jedoch die meisten Senioren schon einmal gehört haben: vom Riemerlinger Hallenbad. Knapp ein Drittel habe dabei Interesse an speziellen Angeboten für Senioren, wie etwa Wassergymnastik oder Schwimmzeiten (nur) für Senioren. Auch das Anzeigen der Temperatur wurde dabei von den Befragten gewünscht.



Das Bedürfnis nach eigenständiger Betätigung ist also auch im fortgeschrittenen Alter weiterhin groß. Das zeigt auch die Frage nach der Fortbewegung: So fahren rund 30 Prozent der Umfrageteilnehmer mit dem eigenen Auto, ein Viertel der Befragten ist hauptsächlich zu Fuß unterwegs. Je etwa 20 Prozent nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad. Angehörige, Nachbarn sowie Fahr- und Bringdienste spielen dabei laut Umfrage nur eine untergeordnete Rolle (jeweils unter fünf Prozent).



Meist besuchtes Ausflugsziel: Der Friedhof

Würden sie den Seniorenbus nutzen, fragte die Gemeinde nach, wofür würden sie ihn dann am meisten nutzen, hakte die Gemeinde in der Umfrage nach. Knapp die Hälfte gab dabei „Einkaufen“ an. Die Hohenbrunner gaben mit 30 Prozent das Hallenbad als Zielort an, 14,29 Prozent die Kaiserstiftung. Der Friedhof spiele für die Hohenbrunner mit knapp drei Prozent kaum eine Rolle.



Anders in Riemerling: Während das Hallenbad als Zielort mit nur 13,82 deutlich weniger angegeben wurde und auch die Kaiserstiftung mit 9,87 deutlich weniger Stimmen erhielt, kam der Friedhof mit genau einem Viertel der Stimmen als zweitwichtigstes Seniorenbusziel ins Ergebnis. „Auf Basis der Umfrageergebnisse konnte die Gemeinde viele Erkenntnisse zu den Wünschen und Vorstellungen der ortsansässigen Seniorinnen und Senioren gewinnen. In einem Arbeitskreis wurden bereits erste Vorschläge zu Maßnahmen erarbeitet“, so das Fazit der Gemeinde.