Hohenbrunns Rathauschef unterstützt Petition gegen Kiesabbau-Pläne

Von: Iris Janda

Teilen

Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair und Initiatorin Erika Hoffmann wollen den Kiesabbau auf einer Fläche nahe der Muna in Höhenkirchen-Siegertsbrunn verhindern. © oh

Täglich 72 Kieslaster-Fahrten durch die enge Luitpoldstraße in Wächterhof – mit einer Petition an den Bayerischen Landtag will die „Bürgerinitiative zum Schutz von Menschenleben und Natur“ das verhindern. Hohenbrunns Bürgermeister unterstützt die Initiatoren dabei.

Die Pläne eines Hohenbrunner Bauunternehmers zum Kiesabbau nahe der Muna in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sorgen seit nun schon mehr als zwei Jahren für hitzige Diskussionen in der Gemeinde. Bürgerschaft wie Gemeinderäte haben sich wiederholt klar gegen das Projekt ausgesprochen. Doch weil Kiesabbau ein privilegiertes Vorhaben ist, war der Handlungsspielraum der Gemeinde stark begrenzt. Nachdem das Landratsamt Ende Mai diesen Jahres die Pläne genehmigte, entschied sich der Gemeinderat zähneknirschend dafür, mit dem Antragsteller einen städtebaulichen Vertrag auszuarbeiten.



Doch was darin festgelegt ist, sorgt nun dafür, dass sich von anderer Seite Protest anbahnt. Denn die Verträge sehen vor, dass der Schwerlastverkehr, nach derzeitigem Stand täglich 36 An- und Abfahrten, überwiegend durch die Luitpoldsiedlung im Nachbarort Hohenbrunn fahren wird. Bereits im Juli hat der dortige Gemeinderat daher beschlossen, rechtliche Schritte gegen den Kiesabbau einzuleiten. Zudem hat Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) nun der „Bürgerinitiative zum Schutz von Menschenleben und Natur“ seine Unterstützung zugesagt.

Deren Initiatorin Erika Hoffmann aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat eine Petition beim Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz des Bayerischen Landtags eingereicht. Darin wird die Staatsregierung aufgefordert, das Landratsamt München anzuweisen, den geplanten Kiesabbau auf dem angedachten Grundstück nicht zu genehmigen beziehungsweise die Rücknahme der Genehmigung zu veranlassen. Zudem soll die wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser zum Waschen von Lkw-Reifen und der Einleitung verschmutzten Wassers in den Erdboden verwehrt werden.



Größter Kritikpunkt ist für die Initiative die gefährliche Verkehrssituation auf der Luitpoldstraße. Der städtebauliche Vertrag der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit dem Investor sehe eine Umleitung des Verkehrs über die Luitpoldsiedlung vor, in der schon jetzt eine kritische Verkehrssituation herrsche. Die Luitpoldstraße, die die Lkws auf dem Weg zur Kiesgrube nehmen müssten, sei nicht nur eng, sondern verfüge auch nur über einen einseitigen Gehweg mit einen Meter Breite. Schulkinder, die zum S-Bahnhof Wächterhof möchten, müssen die enge und vielbefahrene Straße überqueren.

„Wir haben Angst um Leib und Leben unserer Kinder“, erklärt die Initiative. „Vor diesem Hintergrund sind schwere Unfälle praktisch programmiert.“ Bürgermeister Straßmair. „Ich mache mir als Bürgermeister sowie als Bürger unserer Gemeinde die allergrößten Sorgen wegen des geplanten Kiesabbaus und seiner Folgen und unterstütze daher in beiden Funktionen die Petition von Frau Hoffmann“, so der Rathauschef weiter. Laut Straßmair gebe es auch in Höhenkirchen zahlreiche andere Stellen, die direkt an übergeordnete Straßen angeschlossen sind und an denen keine Bürger belastet werden.

ija

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.