Billigere Immobilien im Landkreis München? Preise für Mieten und Kaufen könnten deutlich fallen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Viele Wohnungen sind in den vergangenen Jahren im Würmtal gebaut, verkauft und vermietet worden – womöglich zu besonders hohen Preisen. © Romy Ebert-Adeikis

Laut einem Sparkassen-Bericht ist im Landkreis München der Wendepunkt fürs Kaufen und Mieten von Wohnraum erreicht. Immobilien könnten deutlich billiger werden.

Landkreis München ‒ Können Immobilien im Landkreis München nicht mehr teurer werden? Das legt zumindest der aktuelle Wohnmarktbericht der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg nahe.

Die hat dafür mit dem „iib Institut“ zusammengearbeitet, das täglich die Preise von rund 350 000 Immobilienangeboten auf allen relevanten Internetportalen erfasst und analysiert hat.

Billigere Immobilien im Landkreis München - Preise für Mieten und Kaufen sinken

„Während gegenüber dem Vorjahr in der Regel nach wie vor eine Preissteigerung zu vermerken ist, nimmt die Rate der Steigerung ab, was eine mittelfristige Trendwende am Markt indiziert“, prognostiziert Katarina Ivankovic, Geschäftsführerin des „iib Instituts“.

Heißt konkret: Bis 2024 sollen die Kosten fürs Mieten und Kaufen von Wohnraum – sowohl in München wie auch im Würmtal – deutlich fallen.

Beispiel Gräfelfing: In der Gartenstadt-Gemeinde könnte der durchschnittliche Quadratmeterpreis beim Hauskauf von 9500 auf 7000 Euro sinken. Bereits gefallen ist dem Bericht zufolge in Gräfelfing der Quadratmeterpreis für eine Mietwohnung. Mit im Schnitt 16,65 Euro hätten neue Bewohner 2022 etwa 0,9 Prozent weniger zahlen müssen als noch 2021 (Details und Vergleich zu den Nachbargemeinden im Kasten).



Preise für Kaufen und Mieten im Landkreis München könnten bis 2024 sinken

Für die Entwicklung hat Ivankovic auch eine Erklärung: „In den vergangenen Jahren herrschte durch historische Niedrigzinsen eine gute Finanzierbarkeit von Immobilien für eine große Anzahl an Kaufinteressenten.

Diese Marktbedingungen änderten sich zu Beginn des dritten Quartals 2022, als die Zinsen für Baufinanzierungen nach der Kursänderung der Europäischen Zentralbank begannen, rasant auf mittlerweile über 3,5 Prozent zu steigen.“ Die geringere Nachfrage wirke sich – wenn auch nicht in allen Bereichen und in allen Gemeinden – positiv auf die Preise aus.

Die Zahlen für Gemeinden im Landkreis München im Detail

Gräfelfing 2022 Kaufpreis Haus: im Schnitt 9500 Euro je Quadratmeter, 2024 bis zu 2500 Euro weniger Kaufpreis Wohnung: im Schnitt 6710 Euro je Quadratmeter Mietpreis Wohnung: im Schnitt 16,65 Euro je Quadratmeter (-0,9 Prozent zu 2021)

Planegg 2022 Kaufpreis Haus: im Schnitt 8340 Euro je Quadratmeter, 2024 bis zu 2300 Euro weniger Kaufpreis Wohnung: im Schnitt 6440 Euro je Quadratmeter Mietpreis Wohnung: im Schnitt 15,45 Euro je Quadratmeter (+1,3 Prozent zu 2021)

Neuried 2022 Kaufpreis Haus: im Schnitt 7730 Euro je Quadratmeter, 2024 bis zu 1700 Euro weniger Kaufpreis Wohnung: im Schnitt 6410 Euro je Quadratmeter Mietpreis Wohnung: im Schnitt 15,45 Euro je Quadratmeter (+2,3 Prozent zu 2021)

Grünwald 2022 Kaufpreis Haus: im Schnitt 10 830 Euro je Quadratmeter, 2024 bis zu 2800 Euro weniger Kaufpreis Wohnung: im Schnitt 8390 Euro je Quadratmeter Mietpreis Wohnung: im Schnitt 17,30 Euro je Quadratmeter (-2,0 Prozent zu 2021)

Baierbrunn 2022 Kaufpreis Haus: im Schnitt 7910 Euro je Quadratmeter, 2024 bis zu 2100 Euro weniger Kaufpreis Wohnung: im Schnitt 6780 Euro je Quadratmeter Mietpreis Wohnung: im Schnitt 14,60 Euro je Quadratmeter (-2,7 Prozent zu 2021)

Pullach 2022 Kaufpreis Haus: im Schnitt 10 680 Euro je Quadratmeter, 2024 bis zu 3100 Euro weniger Kaufpreis Wohnung: im Schnitt 7600 Euro je Quadratmeter Mietpreis Wohnung: im Schnitt 16,55 Euro je Quadratmeter (-2,0 Prozent zu 2021)

München West 2022 Kaufpreis Haus: im Schnitt 9390 Euro je Quadratmeter, 2024 bis zu 2400 Euro weniger Kaufpreis Wohnung: im Schnitt 9450 Euro je Quadratmeter Mietpreis Wohnung: im Schnitt 20,55 Euro je Quadratmeter (-5,2 Prozent zu 2021)

