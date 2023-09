Holzbau schreitet voran

Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (rechts im Bild) bei der Besichtigung der Baustelle des neuen Kioskgebäudes am Haarer Bahnhof. © oh

Auf der Baustelle am Bahnhof Haar tut sich etwas: Seit dem 17. September wird das Gebäude des neuen Kiosks errichtet. Der Holzbau nimmt derzeit rasch Formen an. Die Eröffnung des „Kleinen Grünen Bahnhofs“, wie ihn die Deutsche Bahn nennt, ist für Frühjahr 2024 geplant.

Haar – Der Zeitplan, den die Deutsche Bahn im Februar vorgestellt hat, war und ist ambitioniert: zwischen dem Abriss des in die Jahre gekommenen bisherigen Kiosks und der Eröffnung des neuen Gebäudes soll weniger als ein Jahr Zeit vergehen. Nachdem der Abbruch, der Rohbau und der Kanalbau bis zum Sommer planmäßig abgeschlossen waren, wurden parallel die Elemente für den modularen Holzbau gefertigt.



Das multifunktionale Gebäude mit 8,4 Meter Breite und 16 Meter Länge wird neben einem Warteraum auch Platz für einen Zeitschriftenhandel und einen DB Service Store bieten. Blickfang ist ein großes rundes Fenster, das einen Durchmesser von drei Meter hat und dem Bau ein Stück Individualität gibt. Auf dem Flachdach findet eine Photovoltaik-Anlage mit 4 KWp Leistung Platz. Geheizt und gekühlt wird mit einer Wärmepumpe, der Betrieb erfolgt ohne fossile Brennstoffe. Bereits beim Bau wird durch den Einsatz natürlicher, nachhaltiger und regionaler Rohstoffe CO2 gespart. Die Primärkonstruktion besteht aus Holz und wurde im Werk vorgefertigt. Im Innenraum bleibt dieses Holz in den öffentlichen Bereichen sichtbar und soll für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Das Gebäude ist rückbaubar und die Bauteile wiederverwendbar.



„Ich freue mich, dass die Bauarbeiten nach Plan verlaufen und bin beeindruckt, wie schnell der Holzbau errichtet wird. Die nachhaltige Bauweise des Kleinen Bahnhofs in Anlehnung an das Cradle-To-Cradle-Prinzip passt wunderbar zu einer konsequenten Kreislaufwirtschaft, wie sie in Haar etabliert wird“, erklärte Erster Bürgermeister Andreas Bukowski bei einem Besuch der Baustelle.



Dazu die Bahnhofsmanagerin Mareike Schoppe: Die DB steht für Klimaschutz. Das Gebäude in Haar, wie auch der kleine grüne Bahnhof in Zorneding, sind klimafreundlich gebaut und werden mit erneuerbaren Energien betrieben. Und wir drücken bei den neuen modularen Holzbauten aufs Tempo. Zwei grüne Bahnhöfe haben wir dann in Bayern, es sollen gern noch mehr werden. Ein klares Signal an unsere Reisenden, dass Nachhaltigkeit auch auf der Kurzstrecke möglich ist.“