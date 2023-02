Gegen Altersarmut

Von: Verena Rudolf

Bürgermeister Maximilian Böltl und Ehemann Thomas Gierling übergen 14.480 Euro an Lydia Staltner vom Verein „LichtBlick Seniorenhilfe“. © oh

14.480 Euro gegen Altersarmut — das kam bei der Initiative „Lacher statt Kracher“ von Maximilian Böltl und Thomas Gierling nun zusammen. Da dürfe man nicht wegschauen, so Böltl, wenn Rentner nicht genug im Geldbeutel haben, um in Würde alt zu werden.

Kirchheim – „Lacher statt Kracher“ verfolgt seit vielen Jahren eine einfache Idee: Auf Feuerwerk verzichten und stattdessen Gutes tun – anderen Menschen ein Lachen schenken, das heller strahlt, als jeder Leuchtregen am Himmel es an Silvester tun könnte. Auch zum Jahreswechsel 2023 war die Initiative von Thomas Gierling und Maximilian Böltl ein voller Erfolg.



Insgesamt konnten 14.480 Euro durch Spenden für den Verein „LichtBlick Seniorenhilfe“ gegen Altersarmut gesammelt werden. Die Mittel werden zielgerichtet und unbürokratisch für Rentner eingesetzt, die Probleme haben, ihren Lebensunterhalt alleine stemmen zu können.



Aktuell nimmt die Zahl der Bedürftigen in der Region rasant zu. Während sonst pro Woche 50 Neuanträge für Hilfestellung von Senioren eingehen, hat sich die Zahl aktuell verdoppelt. Die Krise trifft Alleinstehende in hohem Alter, vor allem auch Frauen, ganz besonders. Oft führen finanzielle Probleme dann auch zu Vereinsamung, weil man sich nicht einmal mehr den Kaffee mit Freunden außerhaus leisten kann. „Wenn Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, am Ende nicht genug im Geldbeutel haben, um in Würde alt zu werden, dann darf die Gesellschaft, vor allem unsere Generation, nicht wegschauen! Das sind die Menschen, die unser Land aufgebaut und stark gemacht haben. Es ist höchste Zeit, dieses absolut unterschätzte Problem gemeinsam anzugehen. Nicht nur durch Spenden, sondern auch politisch“, erläutern Maximilian Böltl und Thomas Gierling ihre Idee für die Aktion.



Gerade jetzt in Zeiten von Inflation und explodierenden Energiekosten ist Unterstützung nötiger denn je. Vor allem in der teuren Region in München und Umland. Die Telefone bei LichtBlick Seniorenhilfe stehen nicht mehr still: „Unsere armen Rentner sind verzweifelt, weil sie die ständig steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Heizung nicht mehr zahlen können“, sagt LichtBlick-Gründerin Lydia Staltner. Ihr gemeinnütziger Verein setzt sich seit 20 Jahren gegen Altersarmut ein. Und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Vor rund einem Jahr haben sich die bedürftigen Rentner um den



20. des Monats gemeldet, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Jetzt rufen sie bereits um den 10. des Monats an, weil ihr Kühlschrank leer ist. Diese Not zeigt sich auch in den Ausgaben des gemeinnützigen Vereins: 2021 hat LichtBlick rund 500.000 Euro für Lebensmittel ausgegeben, 2022 haben sich die Ausgaben für Lebensmittel nahezu verdreifacht.