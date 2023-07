Seit 25 Jahren für die Ärmsten da

Teilen

Das historische Foto zeigt Karl Rothenanger (Mitte) mit seinen Söhnen Luitpold (l.) und Ludwig. © Luitpold-Rothenanger-Stiftung

Die Luitpold und Ludwig Rothenanger-Stiftung besteht bereits ein Vierteljahrhundert. Seit 25 Jahren unterstützen die Mitglieder vor allem Menschen, die etwa durch Krankheit oder Behinderung in Not geraten sind.

Ottobrunn – Beide Brüder Rothenanger hatten zu Lebzeiten schon immer gemeinsam die Vision, einmal eine Stiftung zu gründen. Nach dem Tod von Ludwig im November 1993 im Alter von 84 Jahren verfügte Luitpold Rothenanger am



31. Mai 1994, dass mit dem Vermögen nach seinem Tod die Luitpold und Ludwig Rothenanger-Stiftung entstehen solle.



Luitpold starb am 16. November 1997 im Alter von 93 Jahren; ein halbes Jahr später, am 26. Juni 1998, wurde die Stiftung von der Regierung von Oberbayern vom damaligen Regierungspräsidenten Werner-Hans Böhm genehmigt. Das ist der Geburtstag der Stiftung, der sich nun zum



25. Mal jährt. Ludwig Rothenanger war der Jüngere der beiden Brüder und zuletzt verwitwet; Der gelernte Immobilienmakler lebte in der Gemeinde Ottobrunn in der Ludwig-Thoma-Straße in der Nähe des Bahnhofs. Luitpold Rothenanger wohnte in der Hochackerstraße hinter dem Hanns-Seidl-Haus in Riemerling. Er war alleinstehend und von Beruf Wasserwart. Die Stiftung nahm im Juli des Jahres 2000 ihre Fördertätigkeit auf; seitdem hat sie die Not tausender hilfsbedürftiger Menschen jeden Alters durch Geld- und Sachleistungen erheblich gelindert.



Unterstützt werden vorrangig Menschen aus Ottobrunn und Hohenbrunn sowie den angrenzenden Gemeinden.



Wurden im Rumpfjahr 2000 noch 30 Fälle mit rund 33.000 Euro gefördert, beträgt das Fördervolumen aktuell bei über 400 Fällen rund 400.000 Euro pro Jahr.



In den Jahren von 2000 bis 2022 konnte die Rothenanger-Stiftung in über 6000 Fällen mit über 5,5 Millionen Euro helfen, berichtet Albert Oehrlein, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung.



Die Stiftung fördert Menschen mit Krankheiten und Behinderungen, vor allem ganz junge und ältere Personen. Es werden ganz oder teilweise die Kosten für Therapien, auch Mal- oder Reittherapie, und Heil- und Hilfsmittel wie Medikamente, Brillen, Hörgeräte, Kuren sowie Zuschüsse für Essen auf Rädern, Zuzahlungen zur gesetzlichen Krankenversicherung und Eigenanteile bei Zahnersatz, Krankenpflege und beruflicher Fortbildung übernommen.



In besonderen Fällen wird auch Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt; zum Beispiel werden Mietrückstände, Strom- und Betriebskostennachzahlungen übernommen. Hilfen erfolgen in begründeten Fällen auch bei Schulden für Vergleiche und Insolvenzen. In der Regel muss in diesen Fällen zuvor eine Beratung bei der Schuldnerberatung und Wohnungsnotfallhilfe der AWO oder der Caritas erfolgen.



Voraussetzung für die Förderung ist, dass die betreffenden Personen im Fördergebiet wohnen, festgelegte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden und kein sozialer Träger leistungspflichtig ist, zum Beispiel die Krankenkasse oder das Landratsamt.



Gerade in den vergangenen Jahren mit vielen Turbulenzen auf der ganzen Welt, hat die Rothenanger-Stiftung wie ein Fels in der Brandung durchgehend ihre Fördertätigkeit für Menschen in Not im Südosten des Landkreises München ungeschmälert fortführen können. Die Geschäfte der Stiftung werden von Albert Oehrlein, Vorstandsvorsitzender, und seinem Stellvertreter Gerhard Draugelates bearbeitet und erledigt.



Förderanträge bearbeiten Irene Kienmüller und Rosemarie Dick. Dem Stiftungsrat gehören neben den beiden Vorstandsmitgliedern jeweils zwei Mitglieder aus den Gemeinden Ottobrunn und Hohenbrunn, insgesamt also sechs Mitglieder an. Der Stiftungsratsvorsitz wechselt alle drei Jahre zwischen Ottobrunn und Hohenbrunn. Aktueller Stiftungsratsvorsitzender ist Thomas Loderer, Erster Bürgermeister der Gemeinde Ottobrunn. Sein Stellvertreter ist Dr. Stefan Straßmair, Bürgermeister der Gemeinde Hohenbrunn. Georg Weigert aus der Gemeinde Ottobrunn und Annemarie Behrendt aus der Gemeinde Hohenbrunn gehören als weitere Mitglieder dem Stiftungsrat an. Der Wunsch ist, dass die Luitpold und Ludwig Rothenanger-Stiftung auch in Zukunft den in Not geratenen Menschen in Ottobrunn und Hohenbrunn sowie den angrenzenden Gemeinden immer helfend und unterstützend zur Seite stehen kann.