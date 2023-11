„Fließender Übergang“

„Wir bleiben eine soziale Gemeinde“, sagt Kirchheims Interims- Bürgermeister Stephan Keck. © Andreas Kirschek

Nach der erfolgreichen Landtags-Kandidatur des ehemaligen Kirchheimer Bürgermeister Maximilian Böltl ist sein Stellvertreter Stephan Keck seit dem 30. Oktober Interims-Bürgermeister. HALLO sprach mit ihm über seine bisherigen Tage im Amt.

HALLO: Wann haben Sie von Böltls Kandidatur erfahren?

Stephan Keck: Es war ein paar Tage, bevor die Kandidatur öffentlich geworden ist. Ich war bestimmt der Erste aus „Nicht-CSU-Kreisen“. Seine Vorgehensweise war mir gegenüber sehr fair.

Was war damals Ihre erste Reaktion?

Meine erste Reaktion war tatsächlich „AHA“. Ich war sehr überrascht, weil ich davon ausgegangen war, dass sein Vorgänger Ernst Weidenbusch noch eine Periode als Landtagsabgeordneter macht. Ich habe dann auch schnell entschieden, dass ich nicht als Zweiter Bürgermeister zurücktreten werde. Ich nehme die Verantwortung, die mir übertragen wurde, wahr und werde diese auch leisten. Habe gleich die Problematik mit meinem Arbeitgeber besprochen, dass ich höchstwahrscheinlich im Oktober oder November – der genaue Rücktritt von Maximilian Böltl stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest – als Interims-Bürgermeister tätig sein werde. Mit meinem Chef habe ich eine Lösung für diese Situation gefunden. Es wurde vereinbart, dass ich in der Firma einige Projekte nicht mehr betreuen werde. Unsere Vereinbarung heißt bis zur Neuwahl: 70 Prozent Bürgermeister und 30 Prozent Firma. Das Zeitfenster in der Fima klappt bisher ganz gut, im Amt noch nicht so gut. Weil einfach die benötigte Zeit dafür zu wenig ist. Dadurch bleibt einiges liegen. Es ist mir wichtig, alle Mitarbeiter transparent zu informieren.

Gab es eine „Einarbeitung“ mit Maximilian Böltl für das Amt?

Bei meiner Tätigkeit als Zweiter Bürgermeister hat mich mein Vorgänger immer wieder ins Boot geholt, was die Hauptinformationen betraf. In den letzten zwei Wochen vor seinem Ausscheiden haben wir noch viele Dinge besprochen, war in zahlreichen Besprechungen dabei, damit es einen sauberen Übergang gibt. Zudem ist Böltl nicht aus der Welt – er ist jederzeit für mich erreichbar und wir telefonieren ab und zu über gewisse Entwicklungen. Er wollte Projekte wie den Campus Kirchheim und Heimstetten noch fertig machen. Das müssen wir noch beenden. Es ist für uns beide ein fließender Übergang. Außerdem stehen unsere Mitarbeiter zur Verfügung, die in die Projekte eingebunden sind. Ich habe ja einen gewissen Wissens-Grundstock aus den letzten 20 Jahren und kann mit den Erfahrungen die anstehenden Aufgaben gut bewältigen. Man kann keine Checkliste im Bürgermeisteramt abarbeiten.

Haben Sie sich mit dem Gedanken eines Interims-Bürgermeister schon länger beschäftigt?

Nach der Bekanntgabe von Böltls Kandidatur für den Landtag waren die Diskussionen im Ort recht groß („Wie kann er das machen“). Ich habe die Möglichkeit einer Nachfolge zunächst recht locker gesehen, weil Erster Bürgermeister für mich seit 2014 gar kein Thema mehr war. Ich müsste dies gar nicht haben und wollte warten, was denn passieren würde. Für mich ist es wichtig, dass die vielen Projekte weiterlaufen und dass wir eine soziale Gemeinde bleiben. Wenn in den vergangenen Wochen ein geeigneter Nachfolger aufgetaucht wäre, bekäme der meine Unterstützung bei einer Neuwahl. Aber die Person ist nicht da! Ich mache das Amt sehr gerne – aber es war keine leichte Entscheidung. Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Verantwortungsbewusstsein für die hier lebenden Menschen .Sollte ich nächstes Jahr gewählt werden, will ich mit dem Gemeinderat in Klausur gehen, wie man das Thema Integration der Neubürger, die Veränderung des Ortes (beispielsweise Nachnutzung des leerstehenden Rathaus) sowie den Erhalt und die Verbesserung der bestehenden Strukturen auch bei knapper werdenden Kassen gestalten kann.

Wie war Ihr erster Tag?

Am 30. Oktober um 9 Uhr war Amtsübergabe und um 13 Uhr mein Arbeitsbeginn. Danach hatte ich Termine im Halbstunden-Takt. In den folgenden Tagen ging es ebenso weiter, so dass ich manchmal kaum Zeit für meine E-Mails hatte. Da wurde mir klar, dass die 70 Prozent Anwesenheit nicht ausreichen und so muss auch mal das Wochenende herhalten. Als Interimsbürgermeister darf ich ja keine wesentlichen Neuerungen beginnen, so dass ich mir vorgenommen habe, erst einmal viel zu beobachten.

Wie ist die bisherige Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Gemeinderat?

Ich bin sehr herzlich und offen aufgenommen worden. Werde Mitarbeiter-Sprechstunden einführen und mit dem Personalrat sprechen. Beim Gemeinderat verfolge ich die Linie von Maximilian Böltl: Ich weise auf Dinge hin, die einfach nicht gehen und die die Verwaltung nicht leisten kann. Ich möchte die Kollegen allerdings mehr mitnehmen und einbinden.

Welche großen Aufgaben stehen demnächst an?

Die Neuwahlen müssen organisiert werden. Zudem die Projekte Kirchheim 2030, Campus Kirchheim und Heimstetten umgesetzt sowie für den Altbestand die richtigen Weichen gestellt werden.

Werden Sie zum Ersten Bürgermeister kandidieren?

Ich werde kandidieren. Vorausgesetzt, meine SPD-Partei steht hinter mir. Habe mich über das warmherzige und ehrliche Unterstützungsangebot der CSU sehr gefreut. Und wer gegen mich antreten wird: Ich habe keine Ahnung.

Interview: Gerhard Fuhrmann