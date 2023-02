Offenes Ohr für junge Menschen

Von: Verena Rudolf

Jeder Bürger, ob Alt oder Jung, hat ein Mitspracherecht. Mit der Kinder- und Jugendsprechstunde in Höhenkirchen-Siegertsbrunn schenkt die Gemeinde Jungen ein Ohr. © Panthermedia

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Mehr Bürger-Beteiligung — das hat sich die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn zum Ziel gesetzt. „Und mit Bürgern sind natürlich auch Kinder und Jugendliche gemeint“, sagt Patricia Lang-Kniesner, die Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend in der Gemeinde.



So entstand die Idee für ein neues, besonderes Format in Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Seit diesem Jahr gibt es einmal im Monat eine Kinder- und Jugendsprechstunde im Rathaus an der Rosenheimer Straße 26. Direkt eingeladen ins Zimmer 17 sind die jungen Menschen aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, um dort ihre Belange vorzutragen und auf offene Ohren zu stoßen. „Natürlich könnten Kinder und Jugendliche sich auch an die Bürgermeisterin bei der Bürger-Sprechstunde wenden“, so Lang-Kniesner. Doch man habe sich in der Gemeinde dazu entschieden, einen Extra-Termin einzurichten, um Ideen einzubringen, Fragen zu stellen und Vorschläge für Veränderungen vorzutragen.



„Im vergangenen Jahr haben wir bereits ähnliche Projekte gehabt wie den Wunschbaum“, so Lang-Kniesner. Kinder und Jugendliche konnten ihrer Gemeinde ihre Wünsche mitteilen, indem sie diese an einen Baum im Rathaus-Garten befestigten. Auch die Kinder-Konferenz sei ein Erfolg gewesen, berichtet die Fachbereichsleiterin für Kinder und Jugendliche. „Viele Kinder haben uns da aber auch gefragt: Wann können wir wiederkommen?“ Diese seien meist im Grundschulalter, doch Lang-Kniesner betont, dass sie ebenso ein offenes Ohr für die Belange von Jugendlichen habe. Politische Themen und Demokratie — das betreffe alle. Für die einen mag es da um die Umgestaltung von Spielplätzen gehen. Für andere sei es ein Thema, innerhalb der Gemeinde einen Treffpunkt außerhalb der Schule zu haben. „Es kam der Wunsch nach einem Schülercafé außerhalb der Schule auf mit Cafépreisen, die man sich leisten kann“, sagt Lang-Kniesner. Ebenso sei es um den Bikepark, eine Skate-Anlage oder die Beschwerden von Nachbarn gegangen, sobald sich junge Menschen im öffentlichen Raum treffen. Nicht jeder Wunsch sei realisierbar, sagt Lang-Kniesner. Doch nur wer genau hinhöre, der könne herausfiltern, ob auch etwas dahinterstecke, das durchaus umsetzbar ist.



Hauptsache, junge Menschen spürten, dass es durchaus Möglichkeiten zur Beteiligung und Veränderung innerhalb der eigenen Gemeinde gäbe. „So arbeiten wir auch mit dem Gymnasium zusammen und möchten ein P-Seminar zu diesem Thema anbieten.“ Und im Herbst soll es wieder eine Kinder-Konferenz in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geben.



Doch bis dahin sind Kinder und Jugendliche einmal im Monat bei der Kinder- und Jugendsprechstunde im Rathaus willkommen. Die nächsten Termine sind Montag, 27. Februar, und Montag, 27. März, jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr. Ansprechpartnerin und Organisatorin ist Patricia Lang-Kniesner, die auch per E-Mail an patricia.lang-kniesner@hksbr.de erreichbar ist.