Maximilian Böltl im Exklusiv-Interview: „Ich bleibe auf dem Spielfeld“

Nach der ersten Hälfte seiner Amtszeit zieht Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl im Gespräch mit der Hallo Bilanz - und zeigt seine Prognose für die zweite Halbzeit.

Kirchheim - Im Mai ist die Hälfte der Bürgermeister-Amtszeit von 2020 bis 2026 bereits abgelaufen. Zum Start in die zweite Halbzeit sprach HALLO exklusiv mit Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl über vergangene Jahre und künftige Vorhaben.



HALLO: Wenn im Mai die zweite Halbzeit Ihrer zweiten Amtszeit angepfiffen wird, dann gehen Sie ja quasi schon fast vom Platz – sofern Sie am 8. Oktober in den Landtag gewählt werden?

Böltl: Inzwischen bin ich 21 Jahre lang im Gemeinderat, neun Jahre davon als Bürgermeister. Mein Zugang zur Politik war immer, dass ich zusammen mit den Bürgern in unserer Heimat etwas verändern, etwas verbessern will. Genau das motiviert mich auch, jetzt für den Landtag zu kandidieren. Denn die politischen Herausforderungen für die Region, für das Land sind riesengroß. Wir brauchen Veränderung. Und ich glaube, dass ich da meine Erfahrung einbringen kann.

Was tun Sie, wenn es nicht mit dem Landtag klappt?

Dann bleibe ich gerne bis 2026 als Bürgermeister aktiv. Durch meinen Ausbildungsweg und meine berufliche Laufbahn habe ich mir Unabhängigkeit aufgebaut. Ich wollte nie ein Berufspolitiker werden, der nur das eine kann und in seinen Entscheidungen dadurch nicht frei ist. Deshalb ist meine Bereitschaft, politische Ämter zu übernehmen, immer nur auf begrenzte Zeit angelegt.

Gymnasium, Rathaus und Landesgartenschau 2024

Wie gehen Sie dann mit der vielleicht begrenzten Zeit um, die Ihnen als Bürgermeister in Kirchheim noch bleibt?

Darüber habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, weil wir mit dem Team der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates jeden Tag mit unseren Projekten und mit unterschiedlichen Bürgeranliegen sehr intensiv befasst sind. Unser Gymnasium, das neue Rathaus, der Straßen- und Wegebau, der Ortspark, das Haus für Kinder 2, der Wohnungsbau – etliche Maßnahmen laufen parallel und müssen sehr genau aufeinander abgestimmt werden. Wie man draußen sieht, sind wir mit vielem schon sehr weit oder sogar fast fertig.

Muss es ja auch. Wegen der Landesgartenschau 2024.

Das fixe Datum hilft natürlich, damit ein Projekt dieser Größenordnung auch wirklich zum Abschluss kommt. Wir hatten die Corona-Krise, jetzt den Ukraine-Krieg, mit all den zusätzlichen Problemen, die wir als Gemeinde bewerkstelligen müssen. Und trotzdem haben wir kaum Zeitverzug! Das ist schon eine großartige Leistung, auf die mein Team sehr stolz sein kann. Mein Dank gilt an dieser Stelle aber auch den Bürgern, die die vielen Einschränkungen durch die Baustellen mittragen.

2022 als Rekordjahr an Gewerbesteuer

Wie sieht es finanziell aus? Kann die Gemeinde das alles stemmen?

Von den Investitionen in unsere Zukunft profitieren künftige Generationen. Deshalb finanzieren wir diese zum Teil auch über Kredite. In den letzten Jahren übrigens zu extrem attraktiven Zinssätzen unter einem Prozent. Wir haben heute einen Schuldenstand von 46 Millionen Euro. Dem stehen Rücklagen von 21 Millionen Euro gegenüber. Zusammen mit den Immobilien, die wir seit 2014 erworben haben, übersteigt unser Vermögen den Schuldenstand ganz deutlich!

Wie entwickelt sich die Gewerbesteuer?

Der Strukturwandel in den Gewerbegebieten zahlt sich inzwischen aus. Wir hatten 2022 ein Rekordjahr mit fast 18 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer. Die Richtung stimmt. Durch unsere beiden neuen Gewerbeentwicklungen mit dem Campus Kirchheim und dem Campus Heimstetten bereiten wir – ohne zusätzlichen Flächenverbrauch – weitere Ansiedlungen vor, die diesen Aufwärtstrend noch mal steigern sollen.

Bürgerbüro in Kirchheim auch nach Landtagswahl

Welche Themen stehen dieses Jahr sonst noch an?

Die AFK-Geothermie muss massiv ausgebaut werden. Wir werden uns weiterhin aktiv um den Ortskern Kirchheim kümmern, damit Einzelhandel und Gastronomie dort erhalten bleiben. Auch für den BONUS-Markt brauchen wir eine Lösung, das läuft nicht gut. Gerade ältere Menschen wollen eine fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeit. Die Beschleunigung des Glasfaser-Ausbaus der Telekom, die Einrichtung einer Hundewiese und viele andere einzelne Anliegen aus den Siedlungen werden beackert.

Sie übergeben also ein gut bestelltes Feld?

Das müssen dann bitte andere beurteilen. Noch übergebe ich gar nichts! Meine Arbeit als Bürgermeister erfüllt mich und es gibt richtig viel zu tun. Sollte ich im Herbst in den Landtag gewählt werden, würde ich übrigens mein Bürgerbüro hier in Kirchheim einrichten. Ich bleibe also auf dem Spielfeld.

Interview: Gerhard Fuhrmann