Vom Kulischnulli zur Klassetasse: 18 Schulen präsentieren Erfindungen

Treffen mit Kultusminister Michael Piazolo (Mitte) in der Pinakothek der Moderne, in der die Schüler-Lehrer-Tandems ihre Projekte jeweils vorstellten. © Tobias Hase / stmuk

Katharina Cazacova und Holger Heidemann vom Gymnasium Kirchheim präsentierten in der Pinakothek Kultusminister Michael Piazolo ihre Ideen.

München/Kirchheim – Wie funktioniert Design? Wie arbeiten Designer? Was sind ihre Ansätze, ihre Methoden und Werkzeuge? Fragen, die gerade bei jungen Menschen Forschergeist und Experimentierfreude wecken, und genau daran knüpft das Projekt „wedesign – Design x Schule“ an, an dem insgesamt 18 Schüler-Lehrer-Tandems teilgenommen hatten. Sie haben in der Pinakothek der Moderne Kultusminister Michael Piazolo stolz die Ergebnisse innovativer Formen des Designunterrichts präsentiert, die sie im Laufe des vergangenen Schuljahrs gemeinsam entwickelt und bereits in der Praxis mit Schülern erprobt haben. Darunter auch das Tandem Katharina Cazacova und Holger Heidemann vom Gymnasium Kirchheim.



Der Startschuss zum Projekt fiel bereits im September 2022. Die besondere Kreativität des Projekts hebt auch Kultusminister Michael Piazolo hervor: „Schüler aus ganz Bayern probieren gemeinsam mit ihren Lehrkräften aus, wie sich die Freude am Gestalten wecken und die Auseinandersetzung mit Design ins Klassenzimmer bringen lässt.“



Hilfe durch Design-Profis

Zusätzlich zu ihren eigenen kreativen Ideen erhielten die Teams jede Menge Input und Inspiration von den Designern Ayzit Bostan, Steffen Kehrle, Ana Relvão und Gerhardt Kellermann. Die inspirierenden Konzepte und Projektprozesse, die im Rahmen von „wedesign“ erarbeitet wurden, sind zudem in begleitenden Werkstattheften dokumentiert und zeigen, wie Designideen anschaulich und spielerisch im Klassenzimmer umgesetzt werden können.



„Wedesign“ verfolgt dabei das Ziel, Schüler der 8. bis 10. Jahrgangsstufe, aber auch deren Lehrkräfte, dazu zu motivieren, sich mit dem Thema Design zu beschäftigen Die Jugendlichen sollen dabei die Kompetenz erwerben, ihre eigene Lebenswelt und eine nachhaltige Zukunft aktiv mitzugestalten. Diese Erfahrung wurde durch die intensive Kooperation mit der Stiftung art131, der Bünemann Stiftung sowie Der Neuen Sammlung-The Design Museum möglich.

Projektleiter zufrieden

Die beiden Projektleiter betrachten „wedesign“ als vollen Erfolg: „Wir sollten Schule und Design unbedingt zusammen denken. Hier wie dort treffen sich Neugierige, die Lust haben auf gemeinsames Lernen und Gestalten. Hier wie dort wird entschieden, wie die Welt von morgen aussieht“, sagt Gerhard Schebler. Dem schließt sich Anna Stephan-Schmid an: „Das Projekt ,wedesign‘ ist aus dem Experiment und der Zusammenarbeit entstanden – ganz wie bei professionellen Designprozessen. Bildungsprofis und Designprofis erkunden gemeinsam mit Jugendlichen ganz neue Wege des Designunterrichts. Der Job der Jugendlichen ist dabei mit frischem Blick, alles Gewohnte zu hinterfragen und neu zu denken.“