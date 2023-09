Dort werden Kirchheims neue Photovoltaik-Anlagen errichtet

Von: Raffael Scherer

Die Gemeinde Kirchheim plant zwei weitere Photovoltaik- Anlagen. © Marijan Murat/dpa

Die Gemeinde Kirchheim setzt zwei weitere Photovoltaik-Anlagen in Kirchheim um, an denen sich Bürger finanziell beteiligen können.

Kirchheim – Nach Kirchheim kommen zwei neue Photovoltaik-Anlagen. Diese werden gemeinsam mit der Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG errichtet. Bürger können sich daran finanziell beteiligen. Geplant ist die Installation der Photovoltaik-Anlagen auf der AWO Kinderkrippe Regenbogen am Hans-Dasch-Weg und auf der Evangelischen Kindertagesstätte am Schlehenring. Am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr, lädt die BENG zu einer Informationsveranstaltung ein, in welcher die Projekte und die entsprechende Beteiligungsmöglichkeit vorgestellt werden.

Direkt-Nutzung und Einspeisung: Der durch das Sonnenlicht gewonnene Strom wird direkt im Gebäude verbraucht. Der nicht vor Ort verbrauchte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und entsprechend vergütet. Die Anlagen haben jeweils eine Gesamtleistung von zirka 29,4 kWp, was eine jährliche Stromproduktion von etwa 28.224 kWh bedeutet.

Weitere PV-Anlagen geplant

Beteiligungsprozess: Um möglichst vielen Bürgern und Bürgerinnen eine Beteiligung zu ermöglichen, wurde die Münchner Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG mit der Planung, Finanzierung, Errichtung und dem Betrieb der PV-Anlage beauftragt. Die BENG betreibt ähnliche Anlagen bereits auf öffentlichen Gebäuden, unter anderem in München, Gräfelfing, Neuried, Putzbrunn und Kirchheim. Durch die BENG können sich die Bürger an der Anlage beteiligen. Interessenten aus Kirchheim haben hierbei Vorzeichnungsrecht.



Infoveranstaltung: Am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr, können sich alle Interessenten aus Kirchheim über eine Beteiligungsmöglichkeit informieren. Diese Veranstaltung wird durch den Vorstand der BENG eG online durchgeführt.

Die Gemeinde bittet daher um eine Anmeldung per E-Mail an kontakt@beng-eg.de, damit Interessierten rechtzeitig die Zugangsdaten zur Online-Plattform zugesendet werden können.