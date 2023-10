Grillzange als Türöffner: Besuch bei CSU-Kandidat Maximilian Böltl

Maximilian Böltl, Bürgermeister von Kirchheim, als Landtagskandidat am Infostand in Kirchheim. © Gerhard Fuhrmann

Landtagskandidat Maximilian Böltl (CSU) steht an seinem Infostand in Kirchheim. „max macht‘s“ lautet das Motto des 40-Jährigen.

Kirchheim – Auf dem Caspar-Mayer-Platz herrscht beim Wochenmarkt um die Mittagszeit reges Treiben. Unauffällig steht hinter all den Händler-Wagen der CSU-Infostand des Bürgermeisters und Landtagskandidaten Maximilian Böltl unter schattigen Bäumen.

Anfangs kommen recht zögerlich die Bürgerinnen zum Stand und werden sofort vom Rathauschef begrüßt. Unterdessen kümmern sich fleißige Hände um den Stand: Stellen einen Schirm auf und bestücken den Tisch mit Give-aways wie Fächer, hölzerne Grillzangen und Prospekte des Landtagskandidaten.

Positive Begegnungen am Infostand

Auf die Frage, welch Inhalte die Gespräche haben, sagt Böltl: „Meist geht es um Kleinigkeiten in der Gemeinde wie beispielsweise ein wackelnder Gullydeckel, parkende Wohnmobile in der Siedlung oder fehlender Wohnraum.“ Für ihn ist es wichtig, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen – nicht nur im Wahlkampf.



Dabei erlebte er zwei positive Begegnungen: „An einem Infostand habe ich Nervennahrung von einer Bürgerin bekommen, die das spontan im Supermarkt besorgt hatte. Eine Parteifreundin hat mir einen Kuchen mit der Aufschrift ,max macht‘s‘ gebacken. All das sind Momente, die motivieren.“



Grillzange als Türöffner

Natürlich interessieren die Bürger die ausgelegten Werbematerialien und fast jeder nimmt sich was mit. „Bei den Werbemitteln heißt es immer: Braucht es das – kostet doch viel Geld“ so Böltl, „ich nehme die Grillzange vor allem zu den Hausbesuchen mit. Das ist der ideale Türöffner, zudem nachhaltig und aus Bayern“.



Apropos Hausbesuche. Er erklärt kurz das Prozedere: Klingeln, sich kurz vorstellen und Grillzange übergeben. „Bin meistens mit Begleitung unterwegs – beispielsweise mit dem örtlichen Bürgermeister. Der stellt mich anschließend nochmals vor und im Gespräch können eventuelle Anliegen direkt vor Ort besprochen werden“.

Regionale Themen als Strategie

Wer wenig Zeit hat, kann sich später über die Kontaktdaten auf den Werbematerialien beim Kandidaten melden. „Bei den Besuchen gehen wir zu der Straße, die vom Team vor Ort ausgesucht wurde“ erzählt Böltl, „das dauert meist 1,5 bis zwei Stunden“. Dabei hat er bis dato sehr gute Erfahrungen gemacht, weil er mit Leuten ins Gespräch kommt, die nicht zu den zahlreichen Wahlveranstaltungen kommen.

„Ich führe meine Wahlkämpfe mit Themen, die für unsere Region wichtig sind. Dabei werden Konturen und Unterschiede herausgearbeitet“, so Böltl. Die vertritt er an Haustüren, an U- und S-Bahnen. Dabei ist er nicht alleine. „Mich unterstützt Kerstin Schreyer (ehemalige Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr) im südlichen Landkreis und ich sie im nördlichen“, erklärt Böltl.

Job als Bürgermeister darf nicht zu kurz kommen

Weiter helfen Auftritte von Ministerpräsident Markus Söder („habe mich sehr gefreut, dass er öfters im Landkreis war. Das zeigt, dass ihm die Region sehr wichtig ist.“), von Landtagspräsidentin Ilse Aigner und EVP-Chef Manfred Weber dem Landtagskandidaten Maximilian Böltl beim Wahlkampf.

Trotzdem darf die Arbeit im Rathaus nicht darunter leiden. Dazu erklärt der Bürgermeister: „Dort bin ich aktuell sehr intensiv mit meinen Aufgaben und unseren Projekten beschäftigt und deshalb froh, dass wir sehr viele Unterstützer haben, die zusammen mit mir an Aktionen und Veranstaltungen arbeiten.“