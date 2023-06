Bisher keine Plätze für 118 Kinder: Interims-Kita in Martinsried könnte bestehen bleiben

Von: Jonas Hönle, Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Die Interims-Kita an der Martinsrieder Einsteinstraße könnte bestehen bleiben. © Romy Ebert-Adeikis

In Planegg mangelt es an Kita Plätzen. Eine kurzfristige Lösung bieten die Container an der Martinsrieder Einsteinstraße sein. Die dort betriebene Interims-Kita könnte bestehen bleiben.

Planegg / Martinsried ‒ Nachdem die Gemeinde Planegg bisher für 118 angemeldete Kinder keinen Kita-Platz anbieten kann, lotet sie nun Optionen aus. Man fahre eine Doppelstrategie, erklärte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) bei einem Pressetermin.

Einerseits werde mit Hochdruck nach neuen Erziehern gesucht. Andererseits nehme er Kontakt auf mit verschiedenen ‒ noch nicht in Planegg aktiven ‒ Trägern, um neue Kinderbetreuungs-Angebote zu eröffnen.

Interims-Kita an der Martinsrieder Einsteinstraße könnte erhalten bleiben

„Dafür braucht es natürlich Immobilien“, betonte Nafziger. Eine Idee: Die Interims-Kita an der Martinsrieder Einsteinstraße könnte erhalten bleiben. Dort ist derzeit der Kindergarten St. Martin untergebracht, der nach einem Großbrand neu gebaut wird.

Der Umzug in den Neubau ist laut Träger ‒ dem Pfarrverband St. Elisabeth ‒ zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs im September geplant. „Deswegen könnte frühestens im Oktober oder im November in den Interims Containern ein neuer Kindergarten in Betrieb genommen werden“, hofft Nafziger.

„Grundsätzlich sinnvolle Lösung“: Gespräche zwischen Gemeinde und Erzbistum München Freising laufen

Erste Gespräche sind im Gange. Der Pfarrverband stelle gerade den Kontakt zwischen Gemeinde und dem Erzbistum München Freising her, dem die Container gehören, teilt Pfarrer Johannes von Bornhorst gegenüber Hallo mit. Die Container weiter zu nutzen, hält er für eine „grundsätzlich sinnvolle Lösung“.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.